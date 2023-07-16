Fenerbahçe'nin yedinci transferi Rodrigo Becao! Brezilyalı savunmacının maliyeti belli oldu

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İsmail Kartal yönetiminde 9 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmekte kararlı olan Fenerbahçe art arda transferleri açıklamaya devam ediyor. Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'ten sonra sarı lacivertliler uzun süredir gündemde olan Rodrigo Becao transferinde de mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rusya kampının son gününde Neftçi Bakü ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada Brezilyalı stoperin transferini bizzat duyurdu.

TESİSLERDE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Sarı lacivertli teknik adam uzun süredir kulübün gündeminde olan Dinamo Zagreb’in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic’le ilgili olarak da “Durumu belirsizliğini koruyor” açıklamasını yaptı. Rodrigo Becao’nun da takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe’de stoper sayısı 7’ye yükselirken gidecekler ve kalacaklar hakkında ise İsmail Kartal “Döndükten sonra tesislerde kalacağız. Kafamızda bazı şeyler var. Bunu raporlayıp yönetime sunacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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YABANCI SAYISI DA 17’YE YÜKSELDİ

Mevcut kadroda stoper olarak Gustavo Henrique, Luan Peres, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Attila Szalai, Emir Ortakaya ve Alexander Djiku bulunurken Becao’nun da gelişiyle 3 isimle yollar ayrılabilir. Burada da Union Berlin’in istediği Szalai, kadroya girmesi zor görünen Henrique ve yeniden Göztepe’ye kiralanması gündemde olan Emir öne çıkıyor.

MALİYETİ 8 MİLYON EURO

Bu arada 8 milyon Euro’ya alınan Becao ile birlikte kadrodaki yabancı sayısı da (Samatta hariç) 17’ye yükselirken bu rakamın 14’e düşürülmesi gerekiyor.