Fenerbahçe'de bir devir son buluyor! Yeni transferler sonrası ayrılık yakın

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Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ederken imzalar art arda geliyor.

Gelecek sezona Ryan Kent ve Edin Dzeko transferiyle başlayan sarı lacivertliler, hücuma hattına Sebastian Szymanski ve Umut Nayir'i katarak kadrosunu güçlendirdi.

SAVUNMA KALABALIKLAŞTI

Defans hattında elinde Gustavo Henrique, Luan Peres, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Attila Szalai ve genç Emir Ortakaya bulunduran Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku'ya da sarı lacivertli formayı giydirdi.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, transferi açıkladı Haberi görüntüle

ALTINCI transfer TAMAM

Savunmaya güçlü bir ismi daha katmak için uzun zamandır uğraş veren Fenerbahçe, 1.91 boyunda, 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transferini de bitirdi.

Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki üçüncü maçında Neftçi Bakü'yi yeni golcüsü Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Teknik Direktör İsmail Kartal transfere ilişkin açıklamalar yaptı.

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YENİ TRANSFERLERDEN MEMNUN

Yeni transferlerin performansını değerlendiren İsmail Kartal, "Buraya gelmek güzeldi. Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26'ındaki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Biz antrenörler, çözüm üretmek için antrenörlük yapıyoruz. Rakip maç boyunca bekleyerek, hızlı hücumla, uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Edin Dzeko'nun rahatlayabilmesi için bir tane daha oyuncuyu aldık. Orta sahada bir tane genç oyuncu koyarak rakibe baskı kurduk. Gol geldi. Birkaç tane gol daha olabilirdi. Bizim bir sistemimiz var ama şartlar, oyunun gidişatı, duruma göre çift forvet, üç forvetle de oynayacağız." dedi.

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BECAO'YU RESMEN AÇIKLADI

Stopere bir takviye daha yaptıklarını kaydeden Kartal, "Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti. Döndükten sonra tesislerde kalacağız. Kafamızda bazı şeyler var. Bunu raporlayıp yönetime sunacağız." açıklamasını yaptı.

BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

Becao'nun transferinin ardından Fenerbahçe'nin savunma hattından bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken bu isimlerin başında performansı tartışma konusu olan Gustavo Henrique, Bundesliga'dan ciddi talipleri olan Attila Szalai ve 1 yıl daha Göztepe'nin kiralamak istediği Emir Ortakaya geliyor.

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3 TAKIM BEKLEMEDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Union Berlin’in resmi teklifinden sonra Hoffenheim ve Freiburg da Attila Szalai’ye talip oldu.

KARAR AŞAMASINDA

Attila Szalai’nin ayrılığının yakın olduğu belirtilirken oyuncunun karar aşamasında olduğu kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Macar stoperin gelecek sezon Bundesliga'da forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.