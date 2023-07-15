Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Becao transferini açıkladı! Livakovic'te son durum...

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İsmail Kartal'ın Neftçi Bakü - Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarşu şekilde:

Buraya gelmek güzeldi. Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26'ındaki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

"Çift forvet, 3 forvet oynayacağız"

Bizim bir sistemimiz var ama şartlar, oyunun gidişatı, duruma göre çift forvet, üç forvetle de oynayacağız.

"Becao bitti, Livakovic belirsiz"

Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti.

10 numarayı dolduracak futbolcu var mı?

Transfer olabilir. Daha transfer dönemi devam ediyor, olabilir. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var. Yönetimle sürekli konuşuyoruz. Duruma göre, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de, zaman içinde yaşayarak göreceğiz.

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BECAO YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Fenerbahçe, uzun zamandır gündeminde tuttuğu Rodrigo Becao transferini bitirdi. Becao için Udinese'ye 9 milyon euro civarında bonservis bedeli ödenecek. Brezilyalı futbolcunun yarın(Pazar) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.