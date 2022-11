Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Haberin Devamı

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Burak Kızılhan: Futbol takımımız camiamızı çok mutlu eden bir performans gösterdi



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda kulübün faaliyet raporunu okuyan Fenerbahçe Genel Sekreterini Burak Kızılhan, hemen hemen her branşta güzel başlangıçlar yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, “Stadyumdan salonlara koşturduğumuz, olimpik sporculardan gelen haberlerle gururlandığımız, Türkiye’nin en büyük spor kulübü olarak 3 aylık bir süre geride kaldı. Kariyerinde olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Boks Şampiyonası’nda ikinci kez bize altın madalya sevinci yaşatarak büyük bir başarıya imza attı. Buse Naz ayrıca ülkemize tek altın madalya kazandıran sporcu oldu bu şampiyonada. Kendisine bizleri gururlandırdığı için teşekkür ediyorum. Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’mız oldu. Daha önce 3 kez bu kupayı müzemize getiren takımımızı tebrik ediyorum” dedi.

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın performansına değinen Kızılhan, “Hocamızın, futbol şubemizin planlaması doğrultusunda transfer sürecinin ardından Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde yüksek form grafiği yakalayan takımımız, camiamızı çok mutlu eden bir performans gösterdi. Takımımız Süper Lig’de lider konumda bulunuyor. UEFA’da namağlup 14 puanla lider tamamlayan takımımız, Mart 2023’te oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’na adını yazdırdı. Camiamızın sonsuz destekleriyle yürüdükleri bu yolda takımımızın başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman çocukların yanında olmaya devam edeceğiz”



Fenerbahçe’nin bu sezon Kadıköy’de çıktığı müsabakalarda seremonide tablet yardımıyla yer alan çocuklarla ilgili konuşan Burak Kızılhan, “Bu sezon ev sahibi olduğumuz tüm maçlarda futbolcularımızla seremoniye çıkan çocuklarımızla ilgili sosyal sorumluluk odaklı bir projeye imza attık. Her maç farklı sivil toplum kuruluşlarıyla yaklaşık 14 çocuğun bu heyecanı yaşamalarına imkan sağlıyoruz. Yaşıtları gibi fiziki olarak stadımıza gelemeyen, tedavi altındaki çocukları da tablet yardımıyla bu heyecana ortak ediyoruz. O çocuklar hastane ya da ev ortamında formamızı giyiyor ve o heyecanı paylaşıyorlar. Heyecanına ortak olduğumuz tüm bu çocukların en kısa zamanda iyileşmesini bekliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman çocukların yanında olmaya, onların hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kulübün borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin kulüp borcunun 376 milyon Euro olduğu açıklandı.