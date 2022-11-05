Galatasaray'da tüzük tadil genel kurulu yapılamadı

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Galatasaray'da bugün yapılması planlanan tüzük tadili amaçlı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yeterli katılım sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Tüzük Tadil Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığından açılamamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Dursun Özbek de açıklamasında; "Belirli bir sayıya ulaşmamız gerekiyordu ama bu mümkün olmadı. Katılım gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Genel kurul toplantısı için toplam üye sayısının yüzde 10'u kadar bir katılım gerekiyordu. 900 katılım aranan genel kurula katılan üye sayısı 672'de kaldı.