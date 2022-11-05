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Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez mail yoluyla atıştı!

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez mail yoluyla atıştı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 00:10

Sarı lacivertliler, dün sarı kırmızılılara, “Başakşehir maçında verilmeyen penaltımızı yayınlayacak mısınız?” diye mail attı. G.Saray ise, “Tek pozisyonu değil, 10 haftayı gönderin” dedi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri bu kez mail yoluyla birbirlerine iğnelemede bulundu.

Hakem hataları nedeniyle 2 hafta önce “Türk futbolu için adalet” sloganıyla çıkış yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bundan böyle sadece kendilerinin değil, tüm takımların lehine ya da aleyhine olan hakem hatalarının görüntülerini GS TV’den yayınlayacaklarını duyurmuştu.

FENERBAHÇE MAİL YOLLADI

Fenerbahçe de bunun üzerine, 1-0 kazandığı Başakşehir maçında Ömer Ali Şahiner’in ceza sahasında eline top çarpan ve penaltı beklenen pozisyonun görüntüsünü sarı kırmızılı kulübe gönderip yayınlanmasını istemişti. GS TV görüntüyü yayınlamayınca Fenerbahçe dün gece sarı kırmızılılara mail atarak, “GS TV’de Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonunu yayınlayacak mısınız?” diye sordu.

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GALATASARAY'IN YANITI

Galatasaray ise FENERBAHÇE’ye aynı yöntemle yanıt verip, “Türk futbolu adına yaptığımız adalet çağrısına gösterdiğiniz hassasiyet, projeye katkılarınız için teşekkür ederiz. Ancak objektif ve adaletli olmak adına tek pozisyonu değil, 10 hafta boyunca lehinize ve aleyhinize olan tüm tartışmalı pozisyonları göndermenizi rica ederiz” dedi.

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