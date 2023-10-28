Fenerbahçe'nin kusursuz yürüyüşü Avrupa'nın dilinde! İspanyollar transfer politikasını övdü

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Türkiye’de ve Avrupa’da oynadığı son 18 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe’nin bu tarihi başarısı Avrupa medyasına da manşet oldu. Her ikisi de dünyanın en çok okunan gazeteleri arasında yer alan İngiliz Daily Mail ve İspanyol As’ta yapılan yorumlarda sarı lacivertli takımın ‘inanılmaz’ bir sezon yaşadığı ifade edildi. Daily Mail, “Avrupa’nın beklenmedik en iyi takımı ile tanışın” başlıklı haberinde Fenerbahçe’nin Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi’nde oynadığı 9’ar maçtan galip ayrıldığı belirtilerek şöyle denildi:

SEZONA BUNDAN DAHA İYİ BAŞLAYAMAZDI

“Sansasyonel başlangıç, perşembe gecesi Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad karşısında alınan 3-1’lik bir zaferle devam etti. Bu, Nordsjaelland ve Spartak Trnava’ya karşı alınan galibiyetlerden sonra geldi, ancak daha etkileyici olan, Fenerbahçe’nin gruplar öncesi üç eleme turunda da savaşmış olması. Yaz aylarında üçüncü bir büyü için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na dönen teknik direktör İsmail Kartal, bundan daha iyi bir başlangıç dileyemezdi. Kadrolarında Premier Lig taraftarlarının tanıdığı birçok isim var.

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DZEKO TÜRK FUTBOLUNA HEMEN ADAPTE OLDU

Sezon başında Manchester United’dan alınan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, bu 18 maçın 13’ünde yer aldı ve Türkiye’deki hayatına parlak bir başlangıç yaparak 4 asist katkısında bulundu. Önde, geçen yıl kadroya katılan ve şu ana kadar Avrupa’da 4 gol atan eski Chelsea oyuncusu Michy Batshuayi var. Bir başka tanıdık isim ise yaz aylarında İnter’den alınan eski Manchester City forveti Edin Dzeko. Bosnalı futbolcu şimdi 37 yaşında olabilir, ancak gelişinden bu yana 9 gol ve 7 asist üreterek Türk futboluna hemen adapte olduğunu gösterdi.

M.UNİTED’DAN YETİŞEN KİNG DE F.BAHÇE’DE

Fenerbahçe’nin hücum seçeneklerinden bir diğeri de Blackburn, Bournemouth, Everton ve Watford’da oynamış olan, Manchester United akademi mezunu Joshua King. Norveçli forvet oyuncusu bu sezon şimdiden 4 gol atmayı başardı. Ve son olarak Southampton’da 4, Ajax’ta 5 başarılı yılın ardından temmuz ayında takıma katılan orta saha oyuncusu Dusan Tadic... 18 yaşındaki harika çocuk Arda Güler, 17 milyon sterlin artı bonuslar karşılığında Real Madrid’e satılırken, kaleci Altay Bayındır da Manchester United’a geçti.

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KENT, DZEKO VE TADİC’İ BEDELSİZ ALDILAR

Arda Güler’in satışından elde edilen para, Fred, Cengiz Ünder ve Sebastian Szymanski gibi isimlere yatırıldı. Ryan Kent, Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in hepsi bedelsiz transferlerdi. Takımının harika performansında bahseden teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets galibiyetinden sonra şunları söyledi: “Sadece bir sonraki maçı düşünebiliriz çünkü rakipler formda olduğumuzu biliyor ve bizi yenmek için sahaya çıkıyorlar. Her maç daha karmaşıktır.” 19’da 19 isteyen Fenerbahçe’nin ligdeki bir sonraki rakibi Pendikspor olacak.

AS GAZETESi, F.BAHÇE’NiN TRANSFER POLiTiKASINI ÖVDÜ

FUTBOLCU SATIŞINDAN KAZANDIKLARI PARAYLA GÜÇLÜ BiR TAKIM KURDULAR

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İspanyol As gazetesi, Fenerbahçe’nin sezon öncesi Arda Güler gibi süper bir yeteneği Real Madrid’e kaptırmış olmasına karşın iyi bir takım kurduğunu ve bunun sonucunda mükemmel form yakaladığını yazdı. “Arda Güler’in gidişinden bu yana Fenerbahçe’nin inanılmaz serisi” başlıklı haberde şöyle denildi:

“Fenerbahçe, sezon başında yükselen yıldızı Arda Güler’i Real Madrid’e kaptırmıştı. 18 yaşındaki oyuncu kulübün geleceğiydi ancak ayrılışı kasada 20 milyon Euro gibi önemli bir rakam da bıraktı. Gerçek şu ki, eksiklik fark edilmedi ve Türk takımı sezona mükemmel bir başlangıç yaptı: Bu sezon oynadığı 18 maçın tamamını kazandı. Kadroya gelince... Güler’inki de dahil olmak üzere satışlardan elde edilen kârla güçlü bir ekip oluşturuldu. Cengiz Ünder 15 milyon Euro’ya, Sebastian Szymanski ve Fred 10’ar milyon Euro’ya ana transferler oldu, ancak aynı zamanda sıfır maliyetle çok fazla kalite elde ettiler. İnter’den bedelsiz olarak gelen Edin Dzeko’nun takıma katılması, hücumda büyük etki yarattı ve fark yaratan rakamlara ulaştı: 13 maçta 9 gol ve 7 asist.”

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