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Arda Turan'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: 50 milyon Euro'ya alamazsın | Sürpriz Fatih Terim yanıtı

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#Arda Turan#Futbol#Fatih Terim
Arda Turandan Galatasaraylı yıldıza övgü: 50 milyon Euroya alamazsın | Sürpriz Fatih Terim yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 22:29

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, gündeme dair açıklamalarda bulunurken Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

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Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Asist Analiz'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

FATİH TERİM'İN ÖNÜNE KOYDU

Kendisine sorulan ''futbolculuk kariyerinde çalıştığın en iyi hoca hangisiydi?'' sorusuna cevap veren Arda Turan, "Fatih Terim'in yeri bende çok ayrıdır ama Simeone ile farklı bir hava yakalamıştık. O yüzden ilk sıraya Fatih Hoca'yı değil de Simeone'yi koyuyorum" dedi.

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"ARDA GÜLER BENİ GEÇECEK"

Kariyerine dünya devi Real Madrid'de devam eden Arda Güler hakkında konuşan Arda Turan, "Arda, çok önemli bir yetenek ve muhteşem bir kariyere sahip olacak ve beni geçecek. Bunu tüm yüreğimle söylüyorum. Muhteşem bir oyuncu. Bir defa topu kaybetmiyor ve oyun görüşü çok iyi. Hiç kimsenin yapamadığı şeyleri yapıyor. Son final pasını atabiliyor. Sahanın zor yerlerindeki zor işleri herkesten daha kolay yapıyor. Real Madrid çok doğru bir yer onun için" dedi.

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"Kerem Aktürkoğlu'na biraz haksızlık edilmiyor mu?" sorusuna da yanıt veren Arda Turan, "Kerem gibi bir futbolcuyu almak için şu an 40-50 milyon Euro ödemek lazım. Bu çocuklar Türk oldukları için yabancılardan daha mı az değerli?" açıklamasını yaptı.

 

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#Arda Turan#Futbol#Fatih Terim

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