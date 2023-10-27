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Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosu açıklandı! Arda Güler, El Clasico'da oynayacak mı?

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#Arda Güler#Real Madrid#Barcelona
Real Madridin Barcelona maçı kadrosu açıklandı Arda Güler, El Clasicoda oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 19:38

İspanya LaLiga'nın 11. haftasındaki El Clasico'da Barcelona'ya konuk olacak Real Madrid'in kadrosu açıklandı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaparken Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

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Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 11. haftasında oynanacak El Clasico'nun kadrosunu açıkladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da 28 Ekim Cumartesi günü oynayacakları Barcelona maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BELLINGHAM, EL CLASICO'DA OYNAYACAK"

Hafif sakatlık yaşayan Bellingham'ın son durumu hakkında bilgi veren İtalyan teknik adam, "Barcelona maçında oynayacak çünkü kendini iyi hissediyor, iyileşti. Doktorlarımız ona zorluk çıkaran şeyleri ortadan kaldırdı. Jude'a Clasico'nun ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok. Herkes gibi o da bu maçın anlamını biliyor." dedi.

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"BİZDE DE ARDA GÜLER VAR"

Carlo Ancelotti, Barcelona'nın Lamine Yamal ve Fermin gibi genç yıldızlara sahip olduğunun hatırlatılması üzerine, "Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var." dedi.

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"PEREZ'İN KARARI KULÜBÜN İYİLİĞİ İÇİNDİR"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Barcelona maçına gitmeme kararı hakkında konuşan Carlo Ancelotti, "Başkanın maça gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama gelmezse de kulübün iyiliği içindir. Çünkü o, yaptığı her hamlede Real Madrid'in iyiliğini düşünen bir başkan. El Clasico maçları her zaman önemli, özel ve denk maçlardır. Bu sezonun ilk Clasico'su olacak ve maç için fazlasıyla motiveyiz. Ancak bu sezon daha birçok kez karşılaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosu açıklanırken milli yıldız Arda Güler listede yer almadı.

Real Madridin Barcelona maçı kadrosu açıklandı Arda Güler, El Clasicoda oynayacak mı

 

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#Arda Güler#Real Madrid#Barcelona

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