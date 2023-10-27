Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa gelirleri belli oldu! Temsilcimiz rakiplerine fark attı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ile Konferans Ligi'nde mücadele veren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elde ettiği gelirler belli oldu.

GALATASARAY 4 PUAN TOPLADI

Avrupa'da mücadele eden takımlarımızdan olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3 maça çıkarken 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan topladı.

Kopenhag ile evinde berabere kalan, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı kırmızılılar, son maçta üstün bir oyun sergilediği müsabakada Bayern Münih'e 3-1 kaybetti.

Galatasaray, A Grubu'nda lider Bayer Münih'in ardından 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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FENERBAHÇE KAYIPSIZ

Hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, 18 maçta 18 galibiyet alarak büyük bir başarıya imza attı.

Konferans Ligi'nde çıktığı tüm maçları kazanan sarı lacivertliler, H Grubu'nda 9 puanla lider durumda yer alıyor.

BEŞİKTAŞ 1 PUANDA KALDI

Alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Şenol Güneş istifa ederken yoluna Burak Yılmaz'la devam eden Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.

Konferans Ligi'nde istediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar, 1 puanla D Grubu'nda son sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN ŞANSI SÜRÜYOR, BEŞİKTAŞ ZORA SOKTU

Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruptan çıkma adına büyük şans yakalarken 4 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray ise umutlarını büyük ölçüde sürdürüyor.

Son olarak Norveç deplasmanında Bodø/Glimt'e 3-1 kaybeden Beşiktaş ise gruptan çıkma şansını zora soktu.

AVRUPA GELİRLERİ BELLİ OLDU

Fotcalc sitesi, Avrupa'da geri kalan maçların ardından tüm takımların elde ettiği gelirleri açıkladı.

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Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve veda eden Adana Demirspor'un kazançları belli oldu.

ZİRVEDE REAL MADRİD VAR

1- Real Madrid - 60.748.419€

2- Bayern Münih - 59.611.419€

3- Barcelona - 58.474.419€

4- Manchester City - 57.337.419€

5- Atletico Madrid - 52.244.140€

6- Paris Saint-Germain - 52.155.279€

7- Porto - 47.607.279€

8- Sevilla - 47.062.000€

9- Manchester United - 46.973.140€

10- Borussia Dortmund - 46.766.140€

GALATASARAY ZİRVEDE YER ALIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılan ve gruplara kalan Galatasaray, bu zamana kadar 28 milyon 574 bin 140 Euro gelir sağladı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANCI BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi gruplarında namağlup mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe ise 5 milyon 764 bin 273 Euro gelir elde etti.

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BEŞİKTAŞ'IN GELİRİ BELLİ OLDU

Konferans Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise 4 milyon 607 bin 500 Euro gelir sağladı.

Konferans Ligi elemelerinde veda eden Adana Demirspor, 1 milyon 050 bin Euro gelir sağladı.