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Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin hayalleri yıkıldı! Sahalarda uzak kalacağı süre...

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Olympiakos
Fenerbahçenin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwoldenin hayalleri yıkıldı Sahalarda uzak kalacağı süre...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 07:00

Olympiakos maçında sakatlanan ve menisküsünde yırtık tespit edilen Jayden Oosterwolde sezonu kapatırken Hollandalı yıldızın bu seneye ait kurduğu bütün hayalleri de soldu.

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Fenerbahçe ile şampiyonluk, Hollanda Milli Takımı ile Euro 2024’te dünya futbol vitrinine çıkmayı hedefleyen Oosterwolde, birçok büyük kulübün de radarındaydı. Öyle ki bu sezon sol bek ve stoper mevkisinde sergilediği başarılı futbolla taraftarların sevgilisi olan 22 yaşındaki futbolcunun değeri de 20 milyon Euro ve üzeri olarak öngörülüyordu.

EN iYi iHTiMAL 1-1.5 AY, EN KÖTÜ iHTiMAL 2-3 AY

Olympiakos maçında yaşadığı sakatlığı kulübün resmi sitesinden menisküs yırtığı okarak açıklanırken en iyi haber 1-1.5 ayda düzelmesi. Ameliyatta bölgenin dikilmesi durumunda tedavi 2-3 ay sürebilir. Ancak o bölge çıkarılırsa 1-1.5 ayda oynayacak seviyeye gelebilir.

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Olympiakos

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