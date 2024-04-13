Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin hayalleri yıkıldı! Sahalarda uzak kalacağı süre...

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Fenerbahçe ile şampiyonluk, Hollanda Milli Takımı ile Euro 2024’te dünya futbol vitrinine çıkmayı hedefleyen Oosterwolde, birçok büyük kulübün de radarındaydı. Öyle ki bu sezon sol bek ve stoper mevkisinde sergilediği başarılı futbolla taraftarların sevgilisi olan 22 yaşındaki futbolcunun değeri de 20 milyon Euro ve üzeri olarak öngörülüyordu.

EN iYi iHTiMAL 1-1.5 AY, EN KÖTÜ iHTiMAL 2-3 AY

Olympiakos maçında yaşadığı sakatlığı kulübün resmi sitesinden menisküs yırtığı okarak açıklanırken en iyi haber 1-1.5 ayda düzelmesi. Ameliyatta bölgenin dikilmesi durumunda tedavi 2-3 ay sürebilir. Ancak o bölge çıkarılırsa 1-1.5 ayda oynayacak seviyeye gelebilir.