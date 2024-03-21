Fenerbahçe'nin en zor Nisan ayı!

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Sarı lacivertlileri hem kritik kararların alınacağı hem de çok yoğun bir maç trafiğinin beklediği nisan ayı Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla başlayacak.

2 DERBİ OYNAYACAK

Takımın lige devam etmesi durumunda, sezonun en yoğun ve zorluk derecesi yüksek maç trafiği başlayacak. Biri Galatasaray’la diğeri Beşiktaş ile olmak üzere peş peşe 7 maç yapacak.

2’si deplasman 2’si iç saha olmak üzere Süper Lig’de 4 maç oynayacak Kanarya, tarihte bir değişiklik olmazsa 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa’da Süper Kupa maçına çıkacak. Yine UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki Olympiakos karşılaşmaları 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.