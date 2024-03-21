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Fenerbahçe'nin en zor Nisan ayı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Süper Kupa
Fenerbahçenin en zor Nisan ayı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:00

Olaylı Trabzonspor maçının ardından tüm Fenerbahçe camiası 2 Nisan‘da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kilitlenirken futbol takımının kurmayları bir yandan lige devam edilecekmiş gibi maç planlarını ve rakip analizlerini aksatmadan sürdürüyor.

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Sarı lacivertlileri hem kritik kararların alınacağı hem de çok yoğun bir maç trafiğinin beklediği nisan ayı Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla başlayacak.

2 DERBİ OYNAYACAK

Takımın lige devam etmesi durumunda, sezonun en yoğun ve zorluk derecesi yüksek maç trafiği başlayacak. Biri Galatasaray’la diğeri Beşiktaş ile olmak üzere peş peşe 7 maç yapacak.

2’si deplasman 2’si iç saha olmak üzere Süper Lig’de 4 maç oynayacak Kanarya, tarihte bir değişiklik olmazsa 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa’da Süper Kupa maçına çıkacak. Yine UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki Olympiakos karşılaşmaları 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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Fenerbahçenin en zor Nisan ayı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Süper Kupa

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