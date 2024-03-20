Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak?

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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin ardından gözler PFDK sevklerine çevrilmişti.

DÜN AÇIKLANAN SEVKLERDE SÜPER LİG DETAYI

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından dün yapılan sevk açıklamasında Süper Lig müsabakalarına ilişkin sevk yapılmaması dikkat çekmişti.

TFF’den üst düzey bir yetkili, konuyla ilgili olarak Hürriyet’e “Henüz çok erken, tüm görüntüler ve bilgiler elimize ulaşınca gerekli karar alınacak” açıklamasını yapmıştı.

SEVKLER GELECEK HAFTA YAPILACAK

TFF cephesinden gelen bilgilere göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ve diğer Süper Lig maçlarına ilişkin sevkler gelecek hafta açıklanacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin çok fazla detay olduğu ve liglerin milli arada olması sebebiyle tüm incelemeler yapıldıktan sonra ilgii sevkler açıklanacak.

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2 KONU ÖNE ÇIKIYOR

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından 2 konu öne çıkıyor.

Olaylar nedeniyle Trabzonspor'a ceza gelmesi kesin ama bu cezanın süresi ve içeriği nasıl olacak?

Karşılaşma sonrası sahaya giren saldırganlarla kavga eden Fenerbahçeli futbolculara ceza verilecek mi?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından verilecek cezalar PFDK kararlarıyla belli olacak.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.