Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, olaylı Fenerbahçe maçı için konuştu! 'Trabzonspor cezayı hak etti ama o saldırı delikanlılığa sığmaz!'

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Doğan'ın sözleri;
Ali Sürmen: "Eski bir ağır ceza hakimi olarak söylüyorum kafaya bir darbe öldürmeye teşebbüş olarak başlar. Sonuç olarak değerlendireceğiz yer ağır ceza mahkemesidir. Ne kolluk ne de savcının takdir yetkisi yoktur. Ağır cezada yargılanması gereken futbolcuya yol verilmiştir. Dayak yiyen tutuklanmıştır. Trabzonspor camiası asla bunu kabul edemez. Eğer sahaya atlamak suç ise sporda şiddet yasasına göre sahanın güvenliğini sağlama görevi emniyette. Fenerbahçeli futbolcuların sevinmesi sırasında hangi güvenlik tedbiri alınmıştır? O zaman sayın müdürümüz ve güvenlik ekiplerimiz bunun hesabını Trabzonspor’a verecektir. Bu yapılanlar asla unutulmayacak. Dayak yiyen çocukların tutuklanması onlar için Trabzonspor adına özgürlüklerinin kısıtlanmasıdır."
Trabzonspor Kulübü Eski Divan Başkanı Ali Sürmen: "5 yıldır hukukçuyum. Hakimlik, avukatlık yaptım ama bir kolluk faciası yaşadık şimdi ise adli bir vaka facia yaşıyoruz. Sayın Emniyet Müdürü ve adliyecilerin, hukukçuların bunu bilmeme şansı yok. Sahaya inen ve suç işleyen bir taraftar oradaki bir güvenlik görevlisi tarafından yere yatırıldı. Burada suç ne, birine darp var mı? Peki onu dövenler nerede, onları da emniyete alması gereken güvenlik güçleri maalesef havalimanına kadar uğurladı."
Bazı Fenerbahçeli futbolcular da dikkatimi çekti. Serdar Dursun, 'Yapma, etme' diye uyardı kendi arkadaşlarını. Bunu da söylemem lazım benim. Sahada tahrik eden oyuncuyu da söylemem lazım.
Haklı olanın yanında olmamız lazım. Kimseye eyvallahım olmadan konuşuyorum. Sahada bizim oyuncularımız da bunları yapsa konuşacak bir şeyimiz olmazdı. Tribünü tahrik etmek, elleri cebinde bir şehrin havalimanından o bakışlarla gelmek... Kim bunları yapıyorsa ve ben söylüyorsam, Trabzonsporlusu yapsa da söylerim. Olta, balıkçı işaretleri yapıyorsa... Sevinmek herkesin hakkı. Trabzon ilk defa mı mağlup oldu burada? Her şeyin bir adabı, üslubu vardır.
Bugüne kadar Türkiye'de binlerce kez su atıldı, statlar yakıldı, polis arabaları ters çevrildi. Ancak Türkiye'de ilk defa bir şey oldu, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı. Yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa sığmaz.
Şunu asla unutmamak lazım; yıllardır adalet diyoruz. Kendi doğrularımızı da gözden geçireceğiz. Seyircimiz davasında ne kadar haklı olursa olsun hiçbir şekilde sahanın içine müdahale olmaması gerekiyor. Sahaya girmeyi Trabzonspor kabul etmemektedir. Trabzonspor Yönetimi, Trabzonspor'un haklarını her yerde savunur. Sahaya girmekle bir şey yapılacaksa gireriz, kralını da yaparız. Ben başkan olarak söylüyorum, Trabzonspor sahasında olan olaylardan ötürü ceza almalıdır. Hak etmiştir.
Fenerbahçe Yönetimi'yle aramızda hiçbir sıkıntı yoktur. Onlar bizi nasıl misafir ettiyse Trabzon misafirperverliğini göstermek istedik. Ali Bey, "Oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim" dedi. Yarın benim de oğlum Galatasaray maçına gideceği zaman ben de Dursun Başkan'ı arayabilirim. Bunlar futbolda olan şeyler. Tüm bunları teker teker üzerine basarak söylemek istiyorum.
İlk maçta yapılan haksızlıklar, iki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, bu mücadelenin Anadolu takımlarına yansıtılması... Trabzonspor, Anadolu'nun en büyük savunucusu olmuştur. Bu şehrin taraftarı da gençleri de futboldan anlamaktadır. Bu yaklaşım şehrimizi, bizi germektedir. VAR'daki sahtekarlar Galatasaray, Fenerbahçe maçları olduğunda 3-4 pozisyon geriye gidiyor. Bunları insanların görmediğini mi düşünüyorsunuz? Kimse bunları anlamıyor mu? Niye Trabzon'a geldiğinizde tepki görüyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz?
Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını tasvip etmediğimiz bir maç oynandı. Biz geldiğimiz günden beri bu gerilen ortamın farkında olduğumuz için Fenerbahçe'yle olan ilişkilerimizi belli bir seviyede tuttuk. Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu bizi çok güzel misafir etmişti. Bir hakem katliamı ile karşı karşıya kalmıştık aslında. Trabzonspor'un hakları, VAR'da oturan eski bir hakem tarafından çalınmıştı. Bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söylemiştik, hakemlik de yapamıyor. Bu işleri yapan herkesin sonu aynı olacaktır.