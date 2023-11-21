Fenerbahçe'nin biyonik yıldızı Dusan Tadic! Hayrete düşüren istatistik...

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F.Bahçe'nin yıldızı ve takım kurgusundaki önemli ismi 34 yaşındaki Dusan Tadic adeta biyonik adam gibi her kulvarda forma giyerek hırs ve isteğiyle hayran bırakıyor.

Ligde geride kalan 12 maçın tamamında ilk 11 oynayarak forma giyen, UEFA Konferans Ligi’nde ise 10 maçın 8’inde ilk 11’de sahaya çıkan Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal‘ın en fazla forma verdiği isim oldu.

1715 DAKiKA OYNADI

Tadic ayrıca Sırbistan Milli Takımı’nın da aralıksız oynayarak seyahatler, maçlar ve antrenmanlara meydan okuyor. Bu sezon teknik direktör İsmail Kartal’ın ilk 11’deki vazgeçilmezi olan Tadic 22 maçta da forma giydi ve 1715 dakika ile en fazla süre alan oyuncu oldu.

Fenerbahçe’de birçok oyuncu sakatlık sorunu yaşamasına rağmen 34 yaşındaki Dusan Tadic çok fazla rotasyona tabii tutulmamasına rağmen sakatlık yaşamadı.

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TAM BiR PROFESYONEL

Antrenman için tesislere erken gelen isimlerden olan Dusan Tadic sakatlık önleyici egzersizler yapıyor, antrenman sonrası dinlenmesine fazlasıyla dikkat ediyor. Özel hayatına ve beslenmesine de dikkat eden Tadic antrenman sonrası vaktini genellikle evinde geçiriyor.

İlerleyen yaşına rağmen sarı lacivertli takımda tüm maçlarda görev yapan Tadic son 4 sezonda sadece 1 maçta sakatlığı nedeniyle oynamadı.

MİLLİ TAKIM'DA ASİST YAPTI, BİLETİ KAPTI



EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Dusan Tadic'in asist yaptığı maçta Sırbistan, Bulgaristan ile 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya katılmayı garantiledi. Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Dusan Tadic'in asist yaptığı maçta Sırbistan, Bulgaristan ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Sırbistan'ın gollerini 16'da Milos Veljkovic, 82'de Srdjan Babic kaydetti. Bulgaristan'ın gollerini ise 59'da Georgi Rusev ve 69'da Kiril Despodov attı.



Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan adına karşılaşmada 90 dakika süre aldı. Sırbistan, bu sonuçla birlikte Macaristan'ın ardından grubu ikinci bitirdi ve 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

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