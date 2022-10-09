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Fenerbahçe'nin 8+3 başarısı! Kanarya yaptığı yatırımların karşılığını alıyor

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Ali Koç
Fenerbahçenin 8+3 başarısı Kanarya yaptığı yatırımların karşılığını alıyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 07:00

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden birçok kulüp yabancı kısıtlamasından dertliyken sarı lacivertlilerin eli çok rahat. Son dönemde Türk futbolculara yatırım yapan Fenerbahçe birçok kulübün aksine yabancı kontenjanı konusunda rahat. Milli takım düzeyinde geniş bir Türk futbolcu yelpazesi barındıran Kanarya, Avrupa maçlarında zorunluluğu olmamasına rağmen yine de en az 3 Türk futbolcuyu sahaya sürüyor.

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk’un geçtiğimiz günlerde 8+3 kuralından çoğu takımın memnun olmadığı yönündeki açıklamaları Süper Lig’deki yabancı kısıtlaması tartışmalarını yine gündeme getirdi. Bu konuda en rahat ekiplerden biri ise Fenerbahçe. TFF’nin 2021- 22 sezonunda uygulamaya koyacağını önceden duyurduğu 8+3 kuralına yerli ve ilk 11 oynatacak kalitedeki Türk futbolculara yatırım yaparak hazırlanan sarı lacivertli ekip, iki sezondur diğer kulüplerin yaşadığı sıkıntıyı yaşamıyor.

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Rennes maçında 5 Türk sahadaydı

Kadrosunda çoğu milli takım düzeyinde geniş bir Türk futbolcu yelpazesi barındıran Fenerbahçe, Avrupa maçlarında zorunluluğu olmamasına rağmen yine de en az 3 Türk futbolcuyu sahaya sürüyor. Son AEK Larnaka maçında ilk 11’e 3 Türk oyuncu yazan Fenerbahçe, ilerleyen dakikalarda da 4 Türk oyuncusuna şans vermişti. Rennes deplasmanında ise ilk 11’e dört Türk ismi yazan teknik direktör Jorge Jesus, ilerleyen dakikalarda ise 1 Türk oyuncuyu daha sahaya sürmüştü.

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Kaliteli Türk ayaklara sahip

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Emre Mor, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun gibi oyuncuları bulunan Fenerbahçe 8+3 kısıtlamasını, iki sezon önceden yaptığı kadro planlamasıyla aşmayı başardı. TFF Kulüplere yolladığı son talimatta 35 kişilik kadroya en fazla 14 yabancı futbolcu ve ilaveten 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olan 3 yabancı oyuncu izni veriyor. Maç boyunca da sahada en az 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu var.

Fenerbahçenin 8+3 başarısı Kanarya yaptığı yatırımların karşılığını alıyor

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