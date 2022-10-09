Fenerbahçe'nin 8+3 başarısı! Kanarya yaptığı yatırımların karşılığını alıyor

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk’un geçtiğimiz günlerde 8+3 kuralından çoğu takımın memnun olmadığı yönündeki açıklamaları Süper Lig’deki yabancı kısıtlaması tartışmalarını yine gündeme getirdi. Bu konuda en rahat ekiplerden biri ise Fenerbahçe. TFF’nin 2021- 22 sezonunda uygulamaya koyacağını önceden duyurduğu 8+3 kuralına yerli ve ilk 11 oynatacak kalitedeki Türk futbolculara yatırım yaparak hazırlanan sarı lacivertli ekip, iki sezondur diğer kulüplerin yaşadığı sıkıntıyı yaşamıyor.

Rennes maçında 5 Türk sahadaydı

Kadrosunda çoğu milli takım düzeyinde geniş bir Türk futbolcu yelpazesi barındıran Fenerbahçe, Avrupa maçlarında zorunluluğu olmamasına rağmen yine de en az 3 Türk futbolcuyu sahaya sürüyor. Son AEK Larnaka maçında ilk 11’e 3 Türk oyuncu yazan Fenerbahçe, ilerleyen dakikalarda da 4 Türk oyuncusuna şans vermişti. Rennes deplasmanında ise ilk 11’e dört Türk ismi yazan teknik direktör Jorge Jesus, ilerleyen dakikalarda ise 1 Türk oyuncuyu daha sahaya sürmüştü.

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Kaliteli Türk ayaklara sahip

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Emre Mor, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun gibi oyuncuları bulunan Fenerbahçe 8+3 kısıtlamasını, iki sezon önceden yaptığı kadro planlamasıyla aşmayı başardı. TFF Kulüplere yolladığı son talimatta 35 kişilik kadroya en fazla 14 yabancı futbolcu ve ilaveten 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olan 3 yabancı oyuncu izni veriyor. Maç boyunca da sahada en az 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu var.