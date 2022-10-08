Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sihirli dokunuş! Kadıköy rakiplerin kâbusu olmaya başladı

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F.Bahçe gerek ligde gerekse Avrupa Ligi’nde ortaya koyduğu performansla taraftarını adeta mest ediyor. “Büyük takımlar, hem kendi liglerinde hem de Avrupa’da yarışırlar” diyen Jorge Jesus takımın başına geçtiği ilk andan itibaren bu mottosunu hem oyuncularına hem camiaya hem de tüm taraftarlara kabul ettirirken sarı lacivertlilerin uzun zamandır özlemini çektiği takımı yaratmayı başardı. Alınan sonuçlar ve oynanan futbol da başkan Ali Koç’un Jesus tercihinin ne kadar doğru olduğunu kısa sürede ortaya koydu.

Burası Kadıköy buradan çıkış yok

Bu sezon ligde ve Avrupa’da 16 maçtan 9’unu evinde oynayan sarı lacivertliler 3-3’lük Ümraniye beraberliği ve uzatmada yenildiği Dinamo Kiev maçı dışında tüm karşılaşmaları kazandı.

Kadıköy’de fırtına gibi esen Fenerbahçe rakiplerine tam 26 gol atarken kalesinde sadece 9 gol gördü. Evinde rakiplerinin korkulu rüyası olan ancak son yıllarda iç sahada tatsız sonuçlar alan Kanarya bu sezon ise efsane sloganı “Burası Kadıköy, burdan çıkış yok”ta olduğu gibi yeniden evine gelen rakiplerin üzerinde baskı yaratmaya başladı.

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Hem kazanıyor hem de kazandırıyor

Ligde ve Avrupa’da tüm iç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Fenerbahçe bir maçı eksik olmasına rağmen ligde zirvenin 3 puan gerisinde. Avrupa’da ise averajla da olsa grupta lider durumda. Özellikle grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile birlikte Kanarya UEFA’dan şimdiden 10.5 milyon Euro almaya hak kazandı. Avrupa’da 3. hafta maçları sonrasında 4 temsilcimizden sadece F.Bahçe kazanırken bu sezon ülke puanına katkısını sürdürdü. 9 puanlık katkı ile 18. sıraya yükselişimize büyük katkı vermiş oldu.

Yeni isimler çıktı, eskiler parladı

Fenerbahçe ligde ve Avrupa’da kazandıkça başarılı oyuncu sayısı artıyor, bu da kadrosunun değerinin artmasını sağlıyor. Dünya Kupası’nda Uruguay formasıyla vitrine çıkacak olan Diego Rossi de form grafiğindeki tırmanışla hem Fenerbahçe’nin oyun gücüne hem de yükselen değeriyle kasasına katkı sağlıyor. Avrupa piyasasında birçok kulübün radarında olan Ferdi, Osayi, Altay, Szalai, Rossi, Emre Mor, Arda Güler’e Jorge Jesus’un Avrupa maçlarında görev verdiği İsmail Yüksek-Crespo ikilisi de bu yıl dahil oldu.

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Crespo değerini 8’e katladı

Fenerbahçe’ye 1 milyon Euro’ya gelen Miguel Crespo’nun yakaladığı çıkış sonrası değeri 8 milyon Euro’yu geçmiş durumda. Oynadığı futbolla hedefi Portekiz Milli Takımı’na seçilmek olan 26 yaşındaki yıldızın bunu bir başarabilirse değeri de katlanacak. AEK Larnaka karşısında yıldızlaşan Crespo %97,9 pas isabetiyle oynayarak 51 topun 50’sunu adrese yolladı. Kullandığı 5 uzun topun 5’i de isabetiydi. İkili mücadelelerde de 8 topun 6‘sını kazandı, 6 top çaldı ve 5 atağı da başlamadan uzaklaştırdı.

iSMAiL iSTATiSTiKLERDE ‘YÜKSEK’ PERFORMANSA ULAŞTI

Geçtiğimiz yıla kadar alt liglerde forma şansı arayan İsmail Yüksek de Jorge Jesus’un parlattığı bir isim. Geçen sezon 350 bin Euro piyasa değeri olan 23 yaşındaki genç yıldız bugün değeri 3 milyon Euro’ya yaklaştı. Ayrıca ilk kez Milli Takım’a davet edildi. İsmail de bulduğu şansları iyi değerlendirken Larnaka maçında yüzde 85 pas isabeti ile oynadı. Kullandığı 8 uzun pasın 6’sı yerine ulaşınca uzun pas ortalaması yüzde 75 oldu. 10 top çalan, yüzde 73 ikili mücadele kazanma başarısı olan ve girdiği 3 hava topunu da kazanan İsmail’in yükselişi böylece sürmüş oldu.

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AEK LARNAKA F.BAHÇE ADLI CANAVARDAN PUAN ALAMADI

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde AEK Larnaka karşısında aldığı galibiyet, Rum, Yunan ve Portekiz basınında geniş yankı buldu. Rum ve Yunan medyası maçla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

HER ŞEYi DENEDiLER ANCAK OLMADI

· Super Sport: “AEK Larnaka, Saraçoğlu’nun sıcak atmosferinde iyi bir performans sergilemesine rağmen Fenerbahçe adlı canavardan puan alamadı.”

· Hellas Journal: “AEK’nın yenilmezlik serisi İstanbul’da suya düştü.”

· Sport24: “Fenerbahçe için zafer”

· Novasports: “Her şeyi denediler ama olmadı.”

GECENiN OLAYI 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK

· Portekiz basını ise tüm başlıklara Jesus’u çıkarırken şu ifadeleri kullandı:

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· Abola: “Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si yeni bir zafer ekledi.”

· Record: “Jesus, Fenerbahçe ile AEK Larnaka’yı mağlup etti ve tur şansını güçlendirdi.”

· Noticas ao Minuto: “Jorge Jesus kazandı ve Fenerbahçe grup lideri oldu.”

· Zero Zero: “Jorge Jesus kazandı ve B grubunda lider oldu ancak gecenin en önemli olayı 17 yaşındaki bir çocuktu.”

· Lance: “Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si, Avrupa Ligi’nde AEK Larnaka’yı yendi.”