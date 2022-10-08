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Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! Maaşı herkesi şaşırttı...

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Jorge Jesus
Fenerbahçeden İsmail Yüksek kararı Maaşı herkesi şaşırttı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 19:27

Fenerbahçe yönetimi, özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı İsmail Yüksek'in yıllık ücretine zam yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte İsmail Yüksek resitali yaşanıyor. Her şans bulduğunda ortaya koyduğu futbolla sarı lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen genç oyuncunun maaşı herkesi şaşırttı.

Jorge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor.

Önceki gece Kadıköy'de oynanan AEK Larnaca maçının yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcunun çıkışını büyük bir keyifle izleyen yönetim, genç oyuncuya maaş jesti yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçeden İsmail Yüksek kararı Maaşı herkesi şaşırttı...

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Sabah'ın haberine göre, sarı lacivertli yönetim, İsmail Yüksek'i bu şekilde ödüllendirerek daha çok motive etmeyi hedefliyor.

Yıllık 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek'in mevcut kazancı aylık 25 bin TL'ye denk geliyor.

iSMAiL iSTATiSTiKLERDE ‘YÜKSEK’ PERFORMANSA ULAŞTI

Geçtiğimiz yıla kadar alt liglerde forma şansı arayan İsmail Yüksek de Jorge Jesus’un parlattığı bir isim. Geçen sezon 350 bin Euro piyasa değeri olan 23 yaşındaki genç yıldız bugün değeri 3 milyon Euro’ya yaklaştı.

Ayrıca ilk kez Milli Takım’a davet edildi. İsmail de bulduğu şansları iyi değerlendirirken Larnaka maçında yüzde 85 pas isabeti ile oynadı.

Kullandığı 8 uzun pasın 6’sı yerine ulaşınca uzun pas ortalaması yüzde 75 oldu. 10 top çalan, yüzde 73 ikili mücadele kazanma başarısı olan ve girdiği 3 hava topunu da kazanan İsmail’in yükselişi böylece sürmüş oldu.

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Jorge Jesus

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