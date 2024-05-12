Fenerbahçeli yıldızdan derbi sözleri: Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmeliyiz

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Fenerbahçeli futbolcular Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Michy Batshuayi, Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: "FENERBAHÇELİ OLMAK GERÇEKTEN AYRICALIK"

Ligdeki durumları ve taraftarın tepkisi hakkında konuşan Çağlar Söyüncü, "Takımın galibiyeti daha önemli. Burada aslolan Fenerbahçe'dir. Elimizden geldiğince buraya layık olmaya çalışacağız. Maçta üstün oynadık. Tribünlere teşekkür ediyoruz. Son 2 maçı da kazanıp sonrası takdiri ilahi. Taraftarlara hak veriyoruz. Her zaman bizi desteklediler, eleştiriler tabii ki olacak. Bizler doğru eleştirileri alıyoruz çünkü hatalarımızın farkındayız. Onlara teşekkür ediyorum, Fenerbahçeli olmak gerçekten ayrıcalık." açıklamasını yaptı.

DJIKU: "GALATASARAY'I YENMEYE GİDECEĞİZ"

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Maçta 6 numara oynaması ve Galatasaray derbisi hakkında konuşan Djiku, "Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takım olarak iyi bir ruh ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz. Hangi pozisyonda oynarsam elimden geleni yaparım. Takıma yardım edebildiysem ne mutlu. İsmail Hoca sakatlıklar nedeniyle beni 6 numarada oynattı. Sakat arkadaşlarımız geldiğinde kendi yerime geçeceğim. Herkes Galatasaray derbisini bekliyor. Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz. Zor bir maç olacak. Kalan iki maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." dedi.

BATSHUAYI: "ELİMDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM ETTİM"

Görev geldiğinde elinden geleni yaptığını aktaran Batshuayi, "Herkesin iyi bildiği gibi çok fazla süre almadım bu sezon. Benim açımdan da zor. Ben çalışmaya devam ettim, takıma yardımcı olmaya çalıştım. Sahada bana inandıklarını gördüm. Ben de elimden geleni yapmaya devam ettim. Bana görev geldiğinde elimden geleni yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

"KİMİN OYNAYACAĞINA HOCA KARAR VERECEK"

Galatasaray derbisinde oynamak istediğini söyleyen Michy Batshuayi, "Galatasaray derbisi çok önemli. Edin Dzeko da oynamak isteyecektir, ben de oynamak istiyorum. Herkes oynamak ister. Tek önemli olan şey Fenerbahçe'nin kazanması. Kimin oynayacağı yönündeki kararı İsmail Kartal verecek." dedi.