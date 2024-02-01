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Fenerbahçeli Ryan Kent, İtalya yolcusu! Transfer yetiştirilmeye çalışılıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Kent
Fenerbahçeli Ryan Kent, İtalya yolcusu Transfer yetiştirilmeye çalışılıyor...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 18:15

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın biletini kestiği Ryan Kent için Lazio ile anlaşmaya varıldı! Transfer yetiştirilmeye çalışılıyor...

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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde Umut Nayir, Emre Mor, Miguel Crespo ve Samet Akaydin'i kiralık olarak göndermişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başından itibaren fazla forma şansı vermediği Ryan Kent'in de kısa süre içinde ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte zirve yarışını sürdüren lider Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı. Savunmaya Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü takviyelerini yapan sarı - lacivertliler, orta sahaya da Rade Krunic'i transfer etmişti. Umut Nayir, Emre Mor, Miguel Crespo ve Samet Akaydin de kiralık olarak takımdan gönderilmişti.

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Fenerbahçe'de takıma sezon başında katılan Ryan Kent, teknik direktör İsmail Kartal tarafından fazla forma şansı bulamayan isimler arasında yer alıyordu.

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İngiliz futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İtalya Ligi Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio ile Fenerbahçe, Ryan Kent'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Haberin devamında Lazio'nun transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala evrakları yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi ve 634 dakika süre aldı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Kent

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