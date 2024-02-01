A Milli Takım'ın golcü havuzu alev alev! Vincenzo Montella'nın 'tatlı' telaşı: Almanya'da kim olacak?

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Haziran ayında gerçekleşecek olan EURO 2024'te boy gösterecek Ay-Yıldızlılar, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile eşleşmişti. Merakla beklenen turnuva öncesinde, ileri uçta kimin oynayacağı da futbolseverlerin kafasında soru işareti olarak yer alıyor.

Vincenzo Montella; A Milli Takımımızın başına geçtikten sonra sırasıyla çıktığı Hırvatistan, Letonya, Galler maçlarında ileri uçta orijinal mevkisi santrfor olmayan Barış Alper Yılmaz'ı denemişti. Ay-Yıldızlılarımızda EURO 2024 öncesi santrfor opsiyonlarını sizler için değerlendirdik işte detaylar...

ENES ÜNAL SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Getafe formasıyla La Liga'da geçen sezonun bitimine 2 hafta kalan çapraz bağları yırtılan ve sahalardan 7 ay uzak kalan Enes Ünal, sezonu 14 golle tamamlamıştı.

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Milli oyuncu, Getafe formasıyla bu sezon ise sakatlığından kaynaklı 2'si lig olmak üzere sadece 4 müsabakaya çıkabildi ve 2 asist üretti.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk iki maçında ileri uçta Enes Ünal'a şans vermişti. Toplam 166 dakika sahada kalan Ünal 1 asist ile oynamıştı. Vincenzo Montella, basın toplantısında Enes Ünal için "Gelecekte bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz." demişti. Enes Ünal'ın Getafe'deki sürelerini artırması ve performansına devam etmesi halinde Vincenzo Montella'nın EURO 2024 kadrosunda şans vermesi kesin gözüyle bakılıyor. Enes Ünal, Ay-Yıldızlı formayla şu ana kadar 32 maçta süre alıp 3 gol katkısında bulundu.

BERTUĞ YILDIRIM, MİLLİ TAKIMIN YENİ GOLCÜSÜ

Bertuğ Yıldırım, yaz transfer döneminde 5 Milyon euroluk bonservis bedeliyle Hatayspor'dan Rennes'e imza atmıştı. Bu sezon Rennes formasıyla 19 karşılaşmada toplam 319 dakika süre bulan genç futbolcu tek golünü Avrupa Ligi grup karşılaşmasında Maccabi Haifa karşısında buldu. Fransa'da gol ve süre bulmakta zorluk çeken Bertuğ Yıldırım, A Milli Takım formasını ise ilk defa Avrupa Şampiyonası Elemleri'nde Ermenistan karşısında bulmuştu. Yıldırım, aynı maçta gol sevinci de yaşamıştı. Montella'dan forma bekleyen genç futbolcunun EURO 2024 kadrosunda yer alması bekleniyor.

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UMUT NAYİR, KENDİNİ YENİDEN BULDU

Geçen sezon Ümraniyespor forması ile adından söz ettiren Umut Nayir çıktığı 33 maçta fileleri 18 kez havalandırmıştı. Bu sezon ise Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 karşılaşmanın tamamına sonrada giren Nayir gol sevinci yaşayamamış ve devre arasında Pendikspor'un yolunu tutmuştu. Pendikspor forması ile çıktığı 4 karşılaşmanın hepsinde gol katkısı veren milli futbolcu 3 gol - 1 asistlik performans gösterdi. Geçen sezon Stefan Kuntz yönetimin de Avrupa Şampiyonası Elemelerinde ilk defa milli formayı sırtına geçiren golcü isim, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsmıştı. Pendikspor'da performansını yeniden artıran Nayir, EURO 2024'te A Milli Takım için bir alternatif olmayı hedefliyor.

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CENK TOSUN VE TURNUVA TECRÜBESİ

A Milli Takımımızın santrfor havuzunda Avrupa Şampiyonası tecrübesine sahip tek golcü olan Cenk Tosun, bu sezon talihsiz bir sezon geçiren Beşiktaş'ta çıktığı 29 karılaşmada 8 gol - 1 asistlik performans gösterdi. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde geçirdiği sakatlıklardan kaynaklı sadece 3 karşılaşmada forma giyebilen tecrübeli futbolcu 2 gollük katkıda bulunmuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ, JOKER OYUNCU

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasını 35 resmi maçta terleten Yılmaz, 2 gol - 4 asistlik bir oyun sergileyerek taraftarlının göz bebeği olmuş durumda. Genç futbolcunun bu sezon birçok mevkide görev alması da dikkatleri üzerine çekti.

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Avrupa Şampiyonası Elemelerinde çoğu maçta santrfor mevkisinde görev alan başarılı futbolcu, elemelerde çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol - 2 asistlik performans gösterdi. Yılmaz'ın EURO 2024 kadrosunda hiç kuşkusuz yerini alması bekleniyor.

KENAN 'YILDIZ' GİBİ PARLIYOR

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, performansıyla parlamaya devam ediyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 21 resmi maça çıkan Yıldız, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi ve taraftarların büyük beğenisini topladı. Yıldız'ın attığı gollerdeki klas hareketleri ve son vuruşlardaki becerisi dikkat çekti.

İlk kez Vincenzo Montella ile birlikte A Milli Takım'a davet edilen ve milli formayla ilk 11'de çıktığı ilk maçta Almanya ağlarını sarsan Kenan Yıldız, Juventus'taki performansını sürdürmesi durumunda Ay-Yıldızlılar'ın hücum hattını güçlendirecek isimlerin başında geliyor.

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SEMİH KILIÇSOY, TÜRKİYE'NİN YENİ CEVHERİ

Beşiktaş ile bu sezon gösterdiği performansla adeta tüm gözleri üzerine toplayan genç golcü A Milli Takım'ın santrafor adayları arasına ismini yazdırdı.

Beşiktaş formasıyla 18 resmi maçta forma giyen Kılıçsoy, bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

18 yaşındaki futbolcu, henüz A Milli Takım formasını giymemiş olmasına rağmen, son dönemdeki etkileyici performansıyla Süper Lig'e damgasını vurdu. Attığı goller ve sergilediği futbol, Montella'nın dikkatini çekerek genç oyuncunun A Milli Takım formasına göz kırpmasına neden oldu.

ERENCAN YARDIMCI, YÜKSELEN YILDIZ

Bu sezon Pendikspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, A Milli Takım'ın potansiyel santrafor opsiyonları arasında önemli bir yer edindi. Pendikspor formasıyla çıktığı 19 resmi maçta toplam 6 gol - 1 asistlik bir istatislik yakaladı.

2002 doğumlu futbolcu, yakın dönemde sergilediği etkileyici performansla Süper Lig'de adından söz ettiriyor. Gösterdiği futbol ve attığı gollerle futbolseverlerin takdirini kazanan genç golcü, EURO 2024 öncesi performansını sürdürerek Vincenzo Montella'dan A Milli Takım formasını giymek için ilk şansını bekleyecek.