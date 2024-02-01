Fenerbahçe, Emre Mor'u Fatih Karagümrük'e kiraladı!

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VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiraladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Bilgilendirme. 2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü
KARAGÜMRÜK'TEN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Emre Mor, geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.