×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Emre Mor'u Fatih Karagümrük'e kiraladı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Emre Mor#Transfer
Fenerbahçe, Emre Moru Fatih Karagümrüke kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 14:03

Fenerbahçe, Emre Mor'un sezon sonuna dek Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Haberin Devamı

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiraladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Bilgilendirme. 2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü

KARAGÜMRÜK'TEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Emre Mor, geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.

Gözden KaçmasınEnes Ünala Premier Lig yolunda Satın alma opsiyonu...Enes Ünal'a Premier Lig yolunda! Satın alma opsiyonu...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Emre Mor#Transfer

BAKMADAN GEÇME!