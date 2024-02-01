Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun Lincoln Henrique savaşı

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Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique’ye talip oldu.

Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra sahalara geri dönen Lincoln Henrique için İngiltere Championship ekibi Cardiff City devreye girdi. Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe'ye bonservisiyle transfer etme veya kiralık olmak üzere iki teklif yaptı. Sarı-lacivertli ekibin vereceği karara göre kısa süre içerisinde görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan Lincoln Henrique için Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü de devrede. Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Başkent ekibi, Brezilyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BU SEZON SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan uzak kalan Lincoln Henrique, Türkiye Kupasında Adanaspor ile oynanan karşılaşmada formasına kavuşmuştu. Mücadeleye ilk 11de başlayan ve 83 dakika sahada kalan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.