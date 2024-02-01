Eyüpspor, Erencan Yardımcı'nın bonservis bedelini açıkladı: 10 milyon Euro | Fransa, Belçika, İngiltere ve Süper Lig'den teklifler var

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Son dönemde ortaya koyduğu performansla transferin en çok konuşulan isimlerinden olan Erencan Yardımcı için kulübü Eyüpspor'dan açıklama geldi.

Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve Süper Lig ekibi Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı, gösterdiği performansla dikkatleri çekerken transferin de gözde isimlerinden oldu.

Avrupa ve Süper Lig'den birçok takımın takibe aldığı Erencan Yardımcı'nın geleceği merak konusu olurken kulübü Eyüpspor'dan açıklama geldi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erencan için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklifler olduğunu ve Türkiye'den 3 büyük kulübün durumu hakkında bilgi aldığını belirtti.

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BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Genç golcünün sezonu Pendikspor'da tamamlayacağını kaydeden Kulaksız, bonservis bedelinin ise 10 milyon Euro olduğunu belirterek "Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklif var, Türkiye'den 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübü durumu hakkında bilgi aldı. Erencan bu sezonu Pendikspor'da tamamlayacak. Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon Euro. 4 sene önce 400.000 Euro'ya transfer ettiğimiz de bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir" ifadelerini kullandı.

HÜLLE TRANSFERİ DENİLMİŞTİ...

Galatasaray'dan 4 milyon 200 bin TL bonservis bedeliyle o dönem 2. Lig'de yer alan Eyüpspor'a giden ve 'hülle' yoluyla transfer olduğu iddialarıyla sporun ana gündem maddesi olan Erencan Yardımcı'ya Süper Lig'den birçok takım resmen talip olmuştu.

Farioli, çıplak gözle izleyip çok beğendiği oyuncuyu yönetimden talep ederken Alanyaspor, Erencan'ı 6 aylığına kiralamıştı.

FARİOLİ HAZIRLIK MAÇINDA ÇOK BEĞENDİ, ÖMER ERDOĞAN DA SORDU

Şampiyonluk için yarışmacı ve tecrübeli bir takım kuran Eyüpspor'da bir senelik periyotta yeterli süreyi alamasa da Erencan, yeteneğini hazırlık maçları ve rotasyon oyuncularının sahada olduğu Türkiye Kupası mücadelelerinde gösterdi.

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Süper Lig'de o dönem Karagümrük'ü çalıştıran Farioli ve Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan oyuncuyu izlemeye aldı. Farioli, sezon öncesi Antalya'da oynanan Karagümrük-Eyüpspor hazırlık maçında geniş alandaki performansıyla göz dolduran ve çabukluğunu kullanıp iki gol birden atan Erencan Yardımcı'yı çok beğendi.