Hull City, Abdülkadir Ömür transferini açıkladı! Bonservis bedeli belli oldu

Haberin Devamı

İngiliz ekibi Hull City, Trabzonspor'dan milli futbolcu Abdülkadir Ömür’ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Hull City'nin ardından Trabzonspor da transferi resmen duyururken KAP'a şu açıklama yapıldı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek Transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır." denildi.

Haberin Devamı

Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu ilk maçını 2016 yılında henüz 17 yaşındayken Türkiye Kupası maçında Adanaspor ile oynanan maçta giymişti. Abdülkadir Ömür, Süper Lig’de ilk formayı ise 12 Aralık 2016’da Başakşehir ile oynanan maçın ikinci yarısında giydi. Bordo-mavili forma ile bugüne kadar 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, bu maçlarda 25 gol ve 36 asistlik bir performans sergiledi.