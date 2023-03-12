Fenerbahçeli oyuncular Sevilla yenilgisi nedeniyle hâlâ şaşkın! "Biz bu takıma nasıl kaybettik!"

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla karşısında özellikle ilk yarısını tek kale oynadıkları maçı 2-0 kaybetmenin şokunu hâlâ üzerlerinden atamayan Fenerbahçeli futbolcular perşembe günü oynayacakları rövanş maçına büyük bir hırs ve istekle hazırlanıyorlar. Sevilla maçından sonra 1 gün izin yapan sarı lacivertlilerde, dün tekrar antrenmanda bir araya gelen futbolcuların dilinden “Biz bu takıma nasıl yenildik” sözünün düşmemesi dikkat çekti.

Futbol şansı onların yanındaydı

İlk maçta futbol şansının Sevilla’nın yanında olduğunu ifade eden futbolcular, perşembe günü Ülker Stadyumu’nda taraftarın gücünü de arkalarına alarak tıpkı 2008’deki gibi tarihi bir başarı elde etmek için bütün güçlerini sahaya koyacaklarını belirttiler. Sevilla yenilgisini hazmedemeyen futbolcular şimdi orada kaçırdıkları golleri İstanbul’da atmak için hırs ve istekle çalışmaya başladılar. Takım içinde tek konuşulan konu ‘İlk yarıdaki futbolumuzu oynayalım, taraftarın desteğiyle tur kapısını açarız” şeklinde.

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Şans golü moralleri alt üst etti

Deplasmanda ilk yarıda girilen tam 7 net gol pozisyonunu şanssızca kaçırarak taraftarlara saç baş yolduran Fenerbahçeli futbolcular, ikinci yarıda da 5 gol pozisyonunu harcamıştı. Fenerbahçe kalesinde maç boyunca sadece 4 ciddi gol pozisyonu yaratan Sevilla ise 56. dakikada Jordan’ın şutunun Arao’ya çarpıp kaleci Altay’ı kontrpiyede bırakmasıyla 1-0 öne geçmişti. Bu şanssız golden olumsuz etkilenen Fenerbahçeli futbolcular, oyun ilk yarıdaki baskın oyundan uzaklaşmış, moral çöküntüsü yaşamışlardı.