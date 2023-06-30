Fenerbahçeli oyuncular, Jorge Jesus - İsmail Kartal değişikliğinden memnun! Yardımcı antrenörler belli oldu

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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal imzayı atar atmaz soluğu Samandıra’da aldı. Diğer işlemlerin bitmesini beklemeden tesislerin yolunu tutan Kartal vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı. Ekibi ile birlikte geceyi Samandıra’da geçiren İsmail Kartal yeni takımın oluşması için ara vermeden sabah saatlerinden itibaren oyuncu analizlerine başladı.

Başkan Ali Koç’un da tam desteğini arkasına alan İsmail Kartal takımın eksiklerini kısa sürede analiz edip yönetime sunacak. Transfer konusunda da yönetimle fikir birliği içinde hareket edeceğini belirten İsmail Kartal ve ekibi, birlikte yeni sezonun Fenerbahçe’sini oluşturmak için adımlarını bir bir atıyor.

İLK KEZ KENDİ PLANLAMASIYLA SEZONUN AÇILIŞINI YAPACAK

Kartal 3. kez göreve geldiği Fenerbahçe’de bu kez istediği şartlarda sezona başlama fırsatı yakalayacak ve ilk kez hazırlık kampı dönemi geçirecek. Tecrübeli teknik adam ilk defa kendi planlamasıyla sezonu açacak.

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Daha önceki iki döneminde transfer şansı bulamayan İsmail Kartal yeni sezon öncesi eksik gördüğü yerlere takviye yaptırabilecek. Aynı zamanda ilk defa takımla bir yaz kampı dönemi geçirecek ve oyuncuların durumunu bizzat gözlemleyip kendi takımını yaratacak.

2014-15’te Ersun Yanal’ın istifası sonrası göreve getirilen İsmail Kartal sadece 13 gün sonra ilk resmi maçına çıkmak zorunda kalmıştı.

2020-21’de de Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Kartal 2. yarının 2. maçı olan Antalyaspor mücadelesiyle ilk maçına çıktı. Tecrübeli hoca her iki sezonda da ligi 2. sırada bitirdi.

DİZİLİŞ TERCİHİ 4-2-3-1, HEDEFİ İSE OFANSİF FUTBOL OYNATMAK

İsmail Kartal’ın klasik sistemi 4-2-3-1 ile devam edip skora ve rakibe göre 4-3-3 ve 4-4-2 dizilişleriyle takımı oynatması bekleniyor. Fenerbahçe’nin topa sahip olması ve oyunu yönlendirmesini isteyen İsmail Kartal’ın hedefi sarı lacivertli takıma ofansif futbol oynatmak.

Yeni sezon öncesinde Edin Dzeko ve Ryan Kent ile güçlendirilen kadroya bir dünya yıldızı transferi de beklenirken İsmail Kartal’ın sözleşmesi sona eren Miha Zajc’ı takımda görmek istediği öğrenildi.

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Deneyimli çalıştırıcının yüksek verim aldığı eski öğrencileri Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Zajc, Serdar Dursun, Miguel Crespo, Diego Rossi gibi oyuncuların da İsmail hocanın gelişiyle umutlandığı gelen bilgiler arasında.

iŞTE iSMAiL KARTAL’IN EKiBi

İsmail Kartal’ın, Fenerbahçe’de birlikte görev yapacağı ekibi de belli oldu. Yardımcı antrenör: Recep Karatepe, Sercan Terzioğlu. Antrenör: Kerem Kurak. Kaleci antrenörü: Haluk Kaplan Performans analizi: Kerem Güneş.Atletik performans antrenörü: Cengiz Sirkan.

FENERBAHÇE, PAZAR TOPBAŞI YAPIYOR

Sezonu pazar açacak olan F.Bahçe 8 Temmuz’a kadar İstanbul’da çalışacak. Kanarya 9-15 Temmuz’da Rusya’da Pari Premier Cup’a katılacak. F.Bahçe 9 Temmuz’da Zenit, 12 Temmuz’da Kızılyıldız, 15 Temmuz’da Neftçi Bakü ile oynayacak. Kafile son maçın ardından dönüp çalışmaları Samandıra’da sürdürecek.

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