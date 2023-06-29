Sassuolo'nun Mert Müldür için Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu

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Transfer görüşmelerine devam eden sarı lacivertliler, savunma hattına takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe, milli savunmacı Mert Müldür transferi için İtalyan kulübü Sassuolo ile 2-3 hafta önce görüşmelere başladı.

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HaberGlobal'e göre; İtalyan ekibi, sarı lacivertli ekipten 5 milyon Euro bonservis talep etti.

Fenerbahçe ise sözleşmesi gelecek sezon sona erecek bir oyunu için bu bonservis bedelini yüksek buldu.

Sassuolo ile Fenerbahçe kulüpleri Mert Müldür'ün transferi için yakında bir kez daha bir araya gelecek.