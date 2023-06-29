Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampı programı belli oldu

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlarına başlayacak olan Fenerbahçe, 2 Temmuz Pazar günü toplanacak.

Sarı lacivertli ekip ayrıca sezon öncesi kamp programı dahilinde 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek ve ardından 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Futbol Takımımızın 2023-2024 Sezonu Hazırlık Programı

Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak.

Milli Takımlarına giden oyuncularımız 5 Temmuz tarihinde takıma katılacaklar.

Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan futbolcularımız, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde ilk antrenmanlarını gerçekleştirecekler.

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8 Temmuz’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan Takımımız, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.

Takımımızın turnuvadaki maç programı şöyle:

9 Temmuz 19.30 Zenit - FENERBAHÇE

12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek ekibimiz, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sürdürmeye devam edecek.