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Son dakika: Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu! Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz...

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Ali Koç
Son dakika: Fenerbahçede Teknik Direktör İsmail Kartalın yardımcıları belli oldu Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 18:00

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizlik bir kez daha İsmail Kartal'la anlaşılmasının ardından sona erdi. Sarı lacivertli takıma 1 sezonun ardından teknik direktör olarak geri dönen İsmail Kartal, 1 yıllık sözleşme imzalamasının hemen ardından sahaya indi. Takımda oyuncular hakkında raporları inceleyen İsmail Kartal'ın yardımcıları da belli oldu.

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Fenerbahçe, camianın bilindik ismi İsmail Kartal'la 1 yıllık anlaşarak teknik adam belirsizliğine son verdi.

Fenerbahçe'ye üçüncü kez teknik direktör olarak dönen İsmail Kartal, sarı lacivertli takımda üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk isim oldu.

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AYAĞININ TOZUYLA SAMANDIRA'YA GİTTİ

İstanbul'a gelir gelmez zaman kaybetmeden Samandıra'nın yolunu tutan deneyimli teknik adam, gelecek sezon için çalışmalara başladı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 62 yaşındaki teknik direktör, ekibiyle birlikte Samandıra tesislerine geçti ve geceyi orada geçirdi.

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Son dakika: Fenerbahçede Teknik Direktör İsmail Kartalın yardımcıları belli oldu Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz...

OYUNCU ANALİZİ VE KAMP PROGRAMI ÜZERİNDE ÇALIŞTI

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Tüm akşam boyunca takım hakkında analiz çalışmaları yapan İsmail Kartal sabah saatlerinde de oyuncu analizlerini yapmaya başladı.

KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

İsmail Kartal ve ekibi; oyuncu analizi, kamp programı ve yapılacak hazırlık maçları üzerinde çalışırken 2023-2024 sezonu hazırlık kampı programı açıklandı.

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlarına başlayacak olan Fenerbahçe, 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Kamp programı dahilinde 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek ve ardından 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.

Son dakika: Fenerbahçede Teknik Direktör İsmail Kartalın yardımcıları belli oldu Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz...

3 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

9 Temmuz 19.30 Zenit - FENERBAHÇE
12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

EKİBİ BELLİ OLDU!

Transferler konusunda tam desteğini aldığı Başkan Ali Koç'la ortak çalışacak İsmail Kartal'ın ekibi de belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İsmail Kartal'ın teknik heyetinde şu isimler yer alıyor:

Yardımcı antrenörler: Sercan Terzioğlu, Recep Karatepe

Antrenör: Kemal Kurak

Kaleci antrenörü: Haluk Kaplan

Performans analiz: Kerem Güneş

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Atletik performans antrenörü: Cengiz Sirkan

SELÇUK ŞAHİN VE EGEMEN KORKMAZ YOK

Medipol Başakşehir'den ayrılan Selçuk Şahin ve Trabzonspor'dan ayrılan Egemen Korkmaz, Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibinde yer almayacak. 

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Ali Koç

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