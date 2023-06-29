Son dakika: Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu! Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz...

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Fenerbahçe, camianın bilindik ismi İsmail Kartal'la 1 yıllık anlaşarak teknik adam belirsizliğine son verdi.
Fenerbahçe'ye üçüncü kez teknik direktör olarak dönen İsmail Kartal, sarı lacivertli takımda üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk isim oldu.
AYAĞININ TOZUYLA SAMANDIRA'YA GİTTİ
İstanbul'a gelir gelmez zaman kaybetmeden Samandıra'nın yolunu tutan deneyimli teknik adam, gelecek sezon için çalışmalara başladı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 62 yaşındaki teknik direktör, ekibiyle birlikte Samandıra tesislerine geçti ve geceyi orada geçirdi.
OYUNCU ANALİZİ VE KAMP PROGRAMI ÜZERİNDE ÇALIŞTI
Tüm akşam boyunca takım hakkında analiz çalışmaları yapan İsmail Kartal sabah saatlerinde de oyuncu analizlerini yapmaya başladı.
KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI
İsmail Kartal ve ekibi; oyuncu analizi, kamp programı ve yapılacak hazırlık maçları üzerinde çalışırken 2023-2024 sezonu hazırlık kampı programı açıklandı.
İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlarına başlayacak olan Fenerbahçe, 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Kamp programı dahilinde 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek ve ardından 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.
3 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
9 Temmuz 19.30 Zenit - FENERBAHÇE
12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe
EKİBİ BELLİ OLDU!
Transferler konusunda tam desteğini aldığı Başkan Ali Koç'la ortak çalışacak İsmail Kartal'ın ekibi de belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İsmail Kartal'ın teknik heyetinde şu isimler yer alıyor:
Yardımcı antrenörler: Sercan Terzioğlu, Recep Karatepe
Antrenör: Kemal Kurak
Kaleci antrenörü: Haluk Kaplan
Performans analiz: Kerem Güneş
Atletik performans antrenörü: Cengiz Sirkan
SELÇUK ŞAHİN VE EGEMEN KORKMAZ YOK
Medipol Başakşehir'den ayrılan Selçuk Şahin ve Trabzonspor'dan ayrılan Egemen Korkmaz, Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibinde yer almayacak.