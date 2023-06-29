×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra’da - Fenerbahçe Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Ali Koç
İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra’da - Fenerbahçe Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 12:56

Fenerbahçe, Jorge Jesus’tan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal’ı getirdi. 3’üncü kez sarı-lacivertli ekibin başına getirilen Kartal ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Haberin Devamı

Mekke’de hac ziyaretine giden İsmail Kartal, gece İstanbul’a geldi.

Göreve gelir gelmez soluğu Samandıra’da alan Kartal, vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.

Ekibi ile birlikte geceyi Samandıra’da geçiren İsmail Kartal, yeni takımın oluşması için oyuncu analizleri gerçekleştirdi.

Başkan Ali Koç’un da tam desteğini arkasına alan İsmail Kartal, takımın eksiklerini kısa sürede analiz edip yönetime sunacak ve transfer konusunda yönetim harekete geçecek.

YERLİ TEKNİK ADAMLAR ARASINDA EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINA SAHİP

İsmail Kartal, Fenerbahçe’de 3’üncü, başkan Ali Koç döneminde ise 2’nci kez göreve geldi.

Gösterdiği başarılı performansla camianın beğenisini toplayan Kartal, sarı-lacivertli ekipteki 2’nci dönemini alkışlarla tamamlamıştı.

Haberin Devamı

Ardından büyük umutlarla göreve getirilen Jorge Jesus istenileni veremeyince yeniden İsmail Kartal’da karar kılındı.

Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana şampiyonluk yaşayamayan Ali Koç’un yeniden takımın başına getirdiği Kartal, yerli teknik adamlar içerisinde ise en yüksek puan ortalamasına sahip.

İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra’da - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemlerde 2.21 puan ortalaması ile zirvede yer alan tecrübeli teknik adam, 2.16 ile Mustafa Denizli ve 2.08’le Aykut Kocaman’ı geride bıraktı.

Kartal ayrıca, sarı-lacivertli ekiple şampiyonluk yaşayan yerli teknik direktörler Mustafa Denizli, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’dan (1.88) yüksek puan ortalaması ile dikkatleri çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık