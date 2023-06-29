Transfer Haberleri: Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

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Takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yönetimin, Wilfried Zaha ısrarı sürüyor.

Geçtiğimiz sezon mayıs ayında oynanan "Fenerbahçe - Trabzonspor" maçını tribünden izleyen Zaha’nın menajeri ile ilk görüşme o gün yapılmıştı.

Wilfried Zaha’ya sonrasında İtalya'dan Lazio ve Suudi Arabistan Ligi kulüpleri de talip olmuştu.

TRT Spor'un haberine göre; beklediği teklifi diğer kulüplerden alamayan Zaha, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği için mevcut şartlarda kendisine en iyi teklifi sunan Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı.

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Haberin detayında, ekonomik şartlarda orta noktada buluşulması halinde bonservisi elinde olan oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.