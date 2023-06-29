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Kostas Sloukas'a sürpriz teklif! Türkiye'ye dönebilir...

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#Transfer#Kostas Sloukas#Fenerbahçe
Kostas Sloukasa sürpriz teklif Türkiyeye dönebilir...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 18:09

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerine Olympiakos'ta devam eden Kostas Sloukas'ın Türkiye'ye geri dönme olasılığı doğdu.

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Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken kısa rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Eurohoops'un haberine göre sarı-lacivertliler, eski oyun kurucusu Kostas Sloukas‘a teklifini sundu ve Yunan oyuncunun vereceği yanıtı bekliyor. Fenerbahçe Beko’nun teklifinin şu anda masadaki en iyi teklif olduğu biliniyor. Ancak Sloukas‘ın önümüzdeki hafta Olympiakos ile görüşmeden önce karar vermesi beklenmiyor.

2015 ila 2020 yılları arasında Fenerbahçe’de oynayan Kostas Sloukas, sarı-lacivertli formayla bir EuroLeague şampiyonluğu ve üç Türkiye Ligi şampiyonluğu elde etmişti. 2020 yılında ilk profesyonel kulübü Olympiakos’a geri dönen 33 yaşındaki guard, kulübün EuroLeague’de üst üste iki kez Final Four oynamasına katkıda bulundu.

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Bu sezon EuroLeague’de 36 maçta parkeye çıkan Kostas Sloukas, 11.0 sayı ve 5.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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#Transfer#Kostas Sloukas#Fenerbahçe

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