Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi, Premier Lig ekibi Everton'ı reddetti

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Avrupa'da transferin son gününde Premier Lig ekibi Everton'dan Michy Batshuayi hamlesi geldi.
Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe’de kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Michy Batshuayi, Everton’ın transfer teklifini kabul etmedi.
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Everton, son gün Michy Batshuayi için transfer hamlesi yaptı.
The Athletic’in haberine göre, Everton'un teklifine olumsuz yanıt veren Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini belirten Michy Batshuayi sarı lacivertli ekipte şampiyonluğa odaklandığını dile getirdi.
Sarı lacivertlilerde bu sezon 14 Süper Lig maçına çıkan Michy Batshuayi, 10 gol kaydetti.