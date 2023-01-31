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Fenerbahçe, Onur Bulut transferinde anlaşma sağladı

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#Transfer#Fenerbahçe#Onur Bulut
Fenerbahçe, Onur Bulut transferinde anlaşma sağladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 21:46

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Onur Bulut'un transferi için Süper Lig ekibi Kayserispor ile prensip anlaşmasına vardı.

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Devre arası transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i katan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi.

Sarı lacivertliler, Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Onur Bulut transferi için kulübü Kayserispor ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Onur Bulut için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Ancak Kayserispor'un Mame Thiam transferinden dolayı Fenerbahçe'ye ödemesi gereken tutar karşılığında bu transfer gerçekleşecek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Onur Bulut

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