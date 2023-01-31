Son dakika: Emre Demir resmen Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılan genç forvet oyuncusu Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen Emre Demir’in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir’e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Transferine ilişkin konuşan Emre Demir: "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım." dedi.

Barcelona B takımı olan Barça Atletic ile 2 maça çıkan Emre Demir, 24 dakika süre almıştı.