Son Dakika: Barcelona'da Emre Demir'in sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor... 'Küçükken ona Alex de Souza diyorlardı'

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde transferlerinin ardından Emre Demir transferinde de mutlu sona ulaştı. Genç futbolcu, Barcelona ile sözleşmesini feshetti ve sarı lacivertli takım için geri sayıma geçti.

Kayserispor'dan 2 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya Transfer olan ve Barcelona B'de antrenmanlara çıkan Emre Demir, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e geri dönüyor. Katalan ekibiyle kontratını fesheden Demir, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacak.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI VE GELİŞ TARİHİ

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Emre Demir ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli takım, söz konusu transfer için herhangi bonservis bedeli ödemeyecek. Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Emre Demir ve temsilcisi Ahmet Bulut bugün saat 18.00’de İstanbul Havalimanı’nda olacak.

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Barcelona B takımı olan Barça Atletic ile 2 maça çıkan Emre Demir, 24 dakika süre almıştı.

ŞOTA ARVELADZE YOUTUBE VİDEOSUNDAN KEŞFETTİ

15 Ocak 2004'te Mersin'de dünyaya gelen Emre Demir, futbola doğduğu şehrin takımı Kuvayi Milliyespor'da başladı. O dönem takımda sivrilen ve Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Emre Demir'i bir Youtube videosunda izleyen dönemin Kayserispor teknik direktörü Şota Arveladze, 8 yaşında oyuncuyu takımın altyapısına kazandırdı.

EMRE DEMİR'İN BABASI SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Emre Demir Kayserispor'a ailesine eşyalı ev ve babasına da iş garantisiyle transfer oldu.

Emre Demir'in babası Hayrettin Demir, Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı.

Baba Demir, arkadaşımız Muhammet Duman'a yaptığı açıklamada, "İstanbul'dayız şu an ve Emre'yi bekliyoruz. Küçükken mahallede ona Alex de Souza diyorlardı. Biliyorsunuz Alex, şair gibi bir futbolcuydu. Saçını Alex gibi sıfır numaraya vuruyordu. Ona Alex'in formasını almıştım. Oğlumun yüzü gülüyordu. Hatta Menajer Ahmet Bulut'a 'Emre'nin yüzü ne kadarda gülüyor' dedim. O da 'bundan sonra daha da gülecek inşallah. İstediği takıma geliyor çünkü' dedi. Emre, formayı giydi. Küçükken Alex dedikleri oğlumun şimdi Fenerbahçe forması giymesi bizi duygulandirdi. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİNE FİKRET ORMAN ONAY VERMEDİ

Emre Demir, daha önce verdiği bir röportajda 7-8 yaşındayken Beşiktaş altyapısına transfer olmasının söz konusu olduğunu ancak Fikret Orman'ın onay vermemesiyle bu transferin rafa kalktığını anlatmıştı:

7-8 yaşında Beşiktaş'ın altyapısına gitme durumum vardı, Beşiktaş'ın o dönemki başkanı Fikret Orman 'Olmaz' demiş. Ben de memleketim Mersin'de çalışmalarıma devam ettim. Babam, Kayserispor'un beni istediğini söyledi. O dönem Recep Mamur ile Süleyman Hurma antrenmanda beni 10 dakika izlediler ve transferim gerçekleşti.

U14 TAKIMINDA 49 MAÇTA 49 GOL

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Kayserispor'da ilk olarak U14 Takımı'nda forma giyen genç Emre, çıktığı 49 maçta 49 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra alt yaş kategorilerini hızlı bir şekilde tırmanan yetenekli futbolcu U15'da 3 maça 5 gol, U16'da 30 maçta 10 gol, U17'de ise 7 maçta 3 gol attıktan sonra, Ocak 2019'da A takım kadrosuna girdi.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

2019/20 sezonunun 11. haftasında Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçın 68. dakikasında oyuna giren Emre Demir, 3 dakika sonra golünü attı. 15 yaş 9 ay 25 günlükken golle buluşan Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü unvanını Enes Ünal'dan aldı.

YUSUF YAZICI VE ALEX DE SOUZA HAYRANI

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Emre Demir, Trabzonspor'dan Lille'e giden ve başarılı bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı'ya ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza'ya hayran olduğunu dile getiriyor.

LA MASIA'DA VE PSG ALTYAPISINDA EĞİTİMLER ALDI

Emre Demir'in ismi daha önce de Barcelona için geçmişti. 2017 yılında Barcelona'nın ünü altyapısı La Masia'ya giden ve burada eğitim alan Emre Demir, PSG'nin altyapısında da bir süre Futbol oynadı.

BARCELONA'YA GİDEN 3. TÜRK

Emre Demir, İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan 3. Türk futbolcu olarak da tarihe geçti. Rüştü Reçber 2003 yılında, 30 yaşındayken bedelsiz olarak Barcelona'ya imza atmıştı. Arda Turan ise 28 yaşında, 34 milyon Euro karşılığında Katalan ekibine gitmişti.

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Emre Demir'in yanı sıra Barcelona'da bir Türk futbolcu daha forma giyiyor. Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir de Barcelona'ya sezon başında transfer olmuştu.

OOSTERWOLDE BUGÜN İMZALIYOR

Fenerbahçe’nin kesin anlaşma sağladığı Jayden Oosterwolde, resmi imza için dün akşam İstanbul’a geldi. Havalimanından doğruca Ülker Stadı’na götürülen 21 yaşındaki Hollandalı sol bek, yeni takımının Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden izledi. İtalya’nın Parma Kulübü’nden 7 milyon Euro’ya alındığı belirtilen Oosterwolde bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Oosterwolde 21 yaşın altında olduğu için yabancı kontenjanına takılmadan A takım listesine yazılabilecek.

PORTEKİZLİ BRUMA, BRAGA’YA KİRALANDI

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda ekibi PSV’den kiraladığı ancak yabancı kontenjanı nedeniyle oynatamadığı Bruma’yı Portekiz’in Braga takımına kiraladı. Sarı lacivertliler kiralık olarak Transfer ettiği Portekizli futbolcunun geçen hafta bonservisini 4 milyon 250 bin Euro karşılığında satın almıştı. Bruma için Braga ile yapılan anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu açıklandı.

GENÇLERE YATIRIM YAPANLAR KAZANDI

Futbolcu değerlemesi konusunda en güvenilir kaynak olarak kabul edilen Transfermarkt tarafından hazırlanan ‘2022-23 sezonunda Süper Lig’de değeri en çok yükselen oyuncular’ listesi önemli bir gerçeği ortaya koydu: Gençlere yatırım yapanlar kazanıyor. 1 Temmuz 2022’den günümüze değeri en çok artan futbolcular listesinin ilk 20’sinde yer alanların 14’ü, 25 yaş ve altı isimlerden oluşuyor. Diğer oyuncuların ikisi 26, biri 27, diğer üçü ise 29 yaşında.

İLK 3'TE FENERBAHÇELİLER VAR

Bu periyotta değeri en çok yükselen isim, Fenerbahçeli İsmail Yüksek. Sezon başında 350 bin Euro fiyat biçilen 24 yaşındaki oyuncu şu an tam 4 milyon 800 bin Euro. Yüzde bin 271 oranında değer kazanan İsmail’i, 4 milyon Euro’luk artışla takım arkadaşı Arda Güler takip ediyor. 1 Temmuz’da 6 milyon Euro olan değeri, 4 milyon Euro’luk artışla 10 milyona yükselen Arda’nın ardından bir başka Fenerbahçeli Attila Szalai geliyor. Macar stoperin değeri 12 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya çıktı.

OYNAMASALAR DA DEĞERLERİ ARTIYOR

İsmail ile Arda’nın pek fazla oynamamalarına karşın değerlerinin artmaya devam etmesi yeteneklerine duyulan güvenin bir sonucu. Genç ve gelecek vadeden futbolcular, oynasa da oynamasa da değer kazanıyor. Listenin ilk 3 sırasını oluşturan Fenerbahçeli futbolcuların ardından Galatasaray’dan 3 isim; Yusuf Demir, Sacha Boey ve Victor Nelsson geliyor. 19 yaşındaki Yusuf ve 22 yaşındaki Boey’in değerleri 2.5 milyon Euro artarken, 24 yaşındaki Nelsson’daki değişim 2 milyon Euro olarak gerçekleşti.

EN TECRÜBELİLER BAKASETAS, SALİH VE MIDTSJÖ

F.Bahçeli Crespo 2 milyon Euro yükselişle 10 milyon Euro’ya ulaşıp 7. sırayı alırken, Başakşehir’den Ahmed Touba ve Beşiktaş’tan Kerem Atakan Kesgin 2’şer milyon Euro’luk artışla 8. sırayı paylaştı. F.Bahçeli Emre Mor, 1.7 milyon Euro olan değerini 3.5 milyon Euro’ya çıkarıp ilk 10’a girdi. 20 kişilik listenin en tecrübelileri ise, her üçü de 29 yaşında olan Trabzonsporlu Bakasetas, Beşiktaşlı Salih Uçan ve Galatasaraylı Fredrik Midtsjö.

REKORTMEN İSMAİL YÜKSEK

Listede yer alan futbolcuların 1 Temmuz 2022’den bu yana gerçekleşen piyasa değer artışlarını, ülkemizdeki en önemli yatırım araçları olarak görülen altın ve döviz fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda çok ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Söz konusu yatırım araçları bu periyotta ortalama yüzde 15 civarında artış gösterirken, Fenerbahçeli İsmail Yüksek altından 72, Euro’dan 87, dolardan 115 kat daha fazla kazandırdı.