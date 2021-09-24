Son dakika: Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in film gibi hikayesi! Şota Arveladze YouTube videosundan keşfedince...

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Dünya devi Barcelona, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan resmi duyuruda 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek olan Emre Demir, sezon sonuna kadar Kayserispor'da kalacak ve yeni sezonla birlikte Barcelona B'ye katılacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO

Barcelona, 17 taşındaki Emre Demir'in serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak belirledi.

ŞOTA ARVELADZE YOUTUBE VİDEOSUNDAN KEŞFETTİ

15 Ovak 2004'te Mersin'de dünyaya gelen Emre Demir, futbola doğduğu şehrin takımı Kuvayi Milliyespor'da başladı. O dönem takımda sivrilen ve Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Emre Demir'i bir Youtube videosunda izleyen dönemin Kayserispor teknik direktörü Şota Arveladze, 8 yaşında oyuncuyu takımın altyapısına kazandırdı.

Emre Demir'in babası Hayrettin Demir, Youtube'dan transfer konusunu şu sözlerle anlatmıştı: Emre'ye 4 yaşındayken Mersin'de sokakta çocuklarla bire bir maç yaptırıyordum. Biraz büyüyünce videolarını çekerek Youtube'a attım. Kayserispor Altyapı Sorumlusu Hakan Ertürk hocamız bu videoyu izlemiş. Bana ulaşarak Emre'yi Kayseri'ye davet etti. O dönemin Kayserispor Teknik Direktörü Şota tarafından beğenilerek altyapıya alındı

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AİLEYE EV, BABAYA İŞ GARANTİSİ

Emre Demir Kayserispor'a ailesine eşyalı ev ve babasına da iş garantisiyle transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİNE FİKRET ORMAN ONAY VERMEDİ

Emre Demir, daha önce verdiği bir röportajda 7-8 yaşındayken Beşiktaş altyapısına transfer olmasının söz konusu olduğunu ancak Fikret Orman'ın onay vermemesiyle bu transferin rafa kalktığını anlatmıştı:

7-8 yaşında Beşiktaş'ın altyapısına gitme durumum vardı, Beşiktaş'ın o dönemki başkanı Fikret Orman 'Olmaz' demiş. Ben de memleketim Mersin'de çalışmalarıma devam ettim. Babam, Kayserispor'un beni istediğini söyledi. O dönem Recep Mamur ile Süleyman Hurma antrenmanda beni 10 dakika izlediler ve transferim gerçekleşti.

U14 TAKIMINDA 49 MAÇTA 49 GOL

Kayserispor'da ilk olarak U14 Takımı'nda forma giyen genç Emre, çıktığı 49 maçta 49 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra alt yaş kategorilerini hızlı bir şekilde tırmanan yetenekli futbolcu U15'da 3 maça 5 gol, U16'da 30 maçta 10 gol, U17'de ise 7 maçta 3 gol attıktan sonra, Ocak 2019'da A takım kadrosuna girdi.

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SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

2019/20 sezonunun 11. haftasında Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçın 68. dakikasında oyuna giren Emre Demir, 3 dakika sonra golünü attı. 15 yaş 9 ay 25 günlükken golle buluşan Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü unvanını Enes Ünal'dan aldı.

YUSUF YAZICI VE ALEX DE SOUZA HAYRANI

Emre Demir, Trabzonspor'dan Lille'e giden ve başarılı bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı'ya ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza'ya hayran olduğunu dile getiriyor.

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LA MASIA'DA VE PSG ALTYAPISINDA EĞİTİMLER ALDI

Emre Demir'in ismi daha önce de Barcelona için geçmişti. 2017 yılında Barcelona'nın ünü altyapısı La Masia'ya giden ve burada eğitim alan Emre Demir, PSG'nin altyapısında da bir süre futbol oynadı.

BARCELONA'YA GİDEN 3. TÜRK

Emre Demir, İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan 3. Türk futbolcu olarak da tarihe geçti. Rüştü Reçber 2003 yılında, 30 yaşındayken bedelsiz olarak Barcelona'ya imza atmıştı. Arda Turan ise 28 yaşında, 34 milyon Euro karşılığında Katalan ekibine gitmişti.

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Emre Demir'in yanı sıra Barcelona'da bir Türk futbolcu daha forma giyiyor. Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir de Barcelona'ya sezon başında transfer olmuştu.