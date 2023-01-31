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Lionel Messi, Wout Weghorst ile yaşadığı tartışma sonrası sessizliğini bozdu! "Weghorst'la aramızda çok şey oldu"

Güncelleme Tarihi:

#Lionel Messi#Wout Weghorts#Dünya Kupası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 18:56

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Arjantin'in en gerilimli maçı şüphesiz Hollanda karşılaşması olmuştu. Hem saha içinde hem de saha dışında tartışmaların yaşandığı eşleşmede, en dikkat çeken olay ise Lionel Messi ile Wout Weghorst arasında yaşanırken Lionel Messi sessizliğini bozdu.

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2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin arasında oynanan maç, büyük gerilime sahne olurken karşılaşmanın ardından Lionel Messi ile Wout Weghorst arasında tartışma yaşanmıştı.

Birçok olaya sahne olan maçta Arjantin karşısında 2-0 geriye düşen Hollanda'da oyuna sonradan dahil olan Wout Weghorst, iki gol birden kaydederek mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Gergin geçen ve sık sık tartışmaların yaşandığı uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı ver seri penaltı atışlarında Hollanda'yı mağlup eden Arjantin tur atlayan taraf oldu.

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Lionel Messi, Wout Weghorst ile yaşadığı tartışma sonrası sessizliğini bozdu Weghorstla aramızda çok şey oldu

OLAY SÖZLER: NE BAKIYORSUN APTAL!

Mücadelenin ardından saha içindeki gerginlik saha dışına taştı. Tüm bu gerginliğin önüne geçen olay ise Lionel Messi ile Weghorst arasında yaşandı. 

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Karşılaşma sonrası röportaj veren Lionel Messi, kendisini bekleyen Wout Weghorst'a, "Ne bakıyorsun aptal! Neye bakıyorsun... Önüne dön aptal! Önüne dön..." sözleriyle hakaret etti.

WEGHORST: MESSI İLE EL SIKIŞMAK İSTEDİM

Hollandalı golcü Wout Weghorst ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi." diye konuştu.

Lionel Messi, Wout Weghorst ile yaşadığı tartışma sonrası sessizliğini bozdu Weghorstla aramızda çok şey oldu

ESTEBAN EDUL: WEGHORST, MESSİ'Yİ TÜNELDE BEKLİYORDU

Hollanda maçı sonrası Messi ile röportaj yapan gazeteci Esteban Edul, Arjantinli yıldızın Wout Weghorst ile yaşadığı gerginliği dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arjantinliler penaltılardaki hareketleri nedeniyle Hollandalı oyunculara çok sinirliydi. Hollanda'nın 19 numarası (Wout Weghorst) Messi'yi tünelde bekliyordu ve Messi ile formasını değiştirmek istedi. Messi işte o zaman sinirlenmeye başladı. Hollandalı futbolcu hiçbir şey anlamadı ve Messi çılgına döndü. Fotoğraflarda görüldüğünden de sinirliydi. Messi'yi hiç o kadar sinirli görmemiştim. O kadar öfkeliydi ki, ne sorularıma cevap verdi ne de onunla röportaj yapabildim" 

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MESSI SESİZLİĞİNİ BOZDU

Hollanda maçı sonrasında yaşananlar hakkında Urbana Play'e konuşan Lionel Messi, "Yaptıklarımı sevmiyorum, sonrasında olanları da onaylamıyorum. Bunlar çok fazla gerilimin, çok fazla sinirin olduğu anlardır. Çok hızlı bir şekilde gelişir ve insanlar anlık bir şekilde tepki verirler. Hiçbir şey planlanmadı, birdenbire oldu." dedi.

Messi, Weghorst ile tünelde yaşadığı gerilim hakkında ise "Ben bu şekilde tepki verdim. Weghorst'la maç boyunca aramızda çok şey oldu. Bunun gibi birçok gergin an yaşadık. Maç sonrası konuşmamı yapıyordum. Her şey birdenbire oldu. O tip bir imaj bırakmak istemiyorum ama böyle şeyler olabiliyor." diye konuştu.

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#Lionel Messi#Wout Weghorts#Dünya Kupası

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