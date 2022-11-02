Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

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Fenerbahçe, sezona dünya yıldızı futbolcularla değil, yıldız bir teknik direktör transferiyle başladı. Portekiz ve Brezilya'da büyük başarılar elde eden deneyimli hoca Jorge Jesus'a Samandıra’nın anahtarı teslim edildi.



15 Haziran’da takımın başında idmana çıkan Jesus, tek tek seçtiği 12 transferle yepyeni bir kadro oluşturdu. Lige fırtına gibi başlayan Jesus’un Fenerbahçesi 11 maçta 34 gol ve 26 puanla zirvede yer alıyor. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde de 5 maçın sonunda 11 gol ve 11 puanla liderliğini sürdürüyor.

Sahada başarı geldikçe Jesus'un camia içindeki ağırlığı da çok hızlı bir şekilde seviye atladı. Hatalı goller yediği gerekçesiyle taraftarlar tarafından ıslıklanan kaleci Altay'ı savunurken 'Bunu kendime yapılmış sayarım, böyle bir yerde bulunmak istemem' diye ultimatom veren Portekizli teknik direktör, konvansiyonel iletişim metotlarının dışına çıkan bir portre çiziyor.



Peki, Jorge Jesus'u diğer teknik adamlardan ayıran özellikleri neler? Teknik direktör gözüyle 12 haftalık süreçte neyi farklı yaptı?

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Daha önce Süper Lig’de görev alan dört teknik adamla konuştuk.





Grafikler: Harun Elibol



'BURADA STAR SADECE JESUS'

Teknik direktör İrfan Buz, Jorge Jesus’un hem Türkiye’deki futbol ortamına hem de Fenerbahçe’ye çok uygun bir karakter olduğunun altını çizdi. Buz, şu bilgileri paylaştı:

“Jesus, duygu yoğunluğu yüksek ve hareketli biri… Jurgen Klopp gibi taraftarıyla bütünleşmeyi seviyor. Aynı şekilde futbolcularıyla da harika bir sinerji yakaladı. Tüm bunlar son dönemde hem Fenerbahçe taraftarının hem de camianın özlediği şeylerdi. Belki İsmail Kartal da geçen yıl ligin sonlarına doğru bu kenetlenmeyi başarmıştı ama Fenerbahçe’de tam anlamıyla Jesus gibi bir lidere ihtiyaç vardı. Hatta Ali Koç’un böyle bir teknik adama ihtiyacı vardı. Özetle şu an Fenerbahçe tamamen bir teknik direktör takımı. Burada star sadece Jesus…”

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Jesus’un taktiksel olarak da çok iyi bir takım izlettirdiğini vurgulayan Buz, “Sezon sonunda Fenerbahçe’nin en çok gol atan ve ofansif oyun anlayışına rağmen en az gol yiyen takım olacağını düşünüyorum” dedi. Buz şöyle devam etti:

“Jesus baskıyı harika yapan bir futbol oynatıyor. Takım savunmasını ileride kuruyor. Bu anlayış bazı riskleri barındırsa da üçüncü bölgede kaptırılan toplarda rakibin atağa çıktığı anları çok iyi kesip kusursuza yakın bir ofsayt taktiği yaptırıyor. Fakat başlarda bu oyun anlayışında sıkıntılar yaşadı. Aslında arada bir arkaya topu kaçırıyorlar ama genel anlamda baktığınız zaman oyununu takımına çok iyi öğretti.”



‘TAKIM İÇİNDE FORMA ADALETİNİ ÇOK İYİ SAĞLADI’



Jesus’un geçmişte çok şey başardığını ve referansının sağlam olduğunu söyleyen teknik adam Cihat Arslan, “Tüm bunlar hem futbolcuların hem de kamuoyunun gözünde büyük bir güven oluşturur. Bu nedenle Jesus her şeye 1-0 önde başlamış oldu. En büyük farkı ise takım içinde adaleti çok iyi dağıtması” dedi ve ekledi:



“Kim formdaysa formayı ona veriyor. Örneğin bir ara Miguel Crespo ve Miha Zajc’tan vazgeçmiş gibi görünüyordu ama en büyük farkı burada yaptı. Herkesi takımda hazır tutmayı başardı. Bunu yapmak çok kolay değildir. Sonuçta egoları da yönetmeniz gerekiyor. Bu noktada liderliğini göstermiş oldu.”







‘FUTBOLCULAR, 'HOCAMIZ BİR SORUN OLURSA ÇÖZER' DİYE BAKIYOR’

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Jesus’un “çözüm odaklı” olduğunu ifade eden Arslan, “Futbol takımı hoca için sorunları çözüyor mu, çözemiyor mu? diye bakar. Şu an Fenerbahçeli futbolcular zor duruma düşürsek “Bizim hocamız devreye girer, mutlaka çözer” diye düşünüyor. Bunu çok net görüyoruz. Jesus bu doğrultuda farkını ortaya çok ciddi bir şekilde koydu. Ayrıca taraftarın da güvenini kazandı. Sezon sonu şampiyon olur veya olmaz ama Fenerbahçe için çok doğru bir tercih” ifadelerini paylaştı.

Ayrıca Cihat Arslan Fenerbahçe’nin bulduğu pozisyonları gole çevirme yüzdesinin çok yüksek olduğunu ifade ederken en önemli katkıyı ise kulübeden aldığını vurguladı. Arslan şu şekilde detaylandırdı:

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“Bir takımda sonradan giren oyuncular bazen vites düşürür. O nedenle her maç yedek kulübesinden istenileni alamayabilirsiniz. Fakat Fenerbahçe’de bu durum tam tersi. Sonradan giren oyuncularla vites yükseliyor. Bu da Jesus’un oyunu ne kadar iyi okuduğunu gösteriyor. Bir de elinde fazlasıyla kaliteli yerli oyuncu var. İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, Emre Mor… Özetle Galatasaray’da Okan Buruk’un zorlandığı yerde Jesus zorlanmıyor. Bunu da yönetimin başarısı olarak söylemek gerek.”



‘KADROSUNU ÇOK İYİ YÖNETİYOR’

Teknik direktör Mehmet Altıparmak da oyuncu kalitesine dikkat çekerek “Jesus geldikten sonra tam yetkili oldu. Elindeki kadro kalitesi çok farklı. Her mevkide 2-3 tane oyuncusunun olması Jesus’un elini güçlendiriyor” dedi. Altıparmak şunların altını çizdi:

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“Dinamo Kiev maçından sonraki süreçte hep daha iyiye giden bir kadro ve oyun gördük. Jesus, ön tarafta baskılı olup rakibin hatalarını kollayan bir oyun sistemiyle oynamaya çalışıyor. Tabi bunun riskleri de var. Şu anda belki rakipler bu risk olayını çözemediler ama muhakkak bunu çözecek takımlar olacak. Fakat oynayan 11’inin dışında oynamayan ve belki de oynasa bu ligde ilk ikinin içinde olacak bir kadrosunun olduğunu da unutmamak gerek. Bu noktada Jesus'un yaptığı en önemli şey kadrosunu çok iyi yönetiyor ve yönlendiriyor olması."



Fenerbahçe’deki en büyük tehlikenin 'kötü gidişat olduğu zaman ne olacak? sorusunun cevabında gizli olduğunu söyleyen Altıparmak "Bunu o zaman göreceğiz ama şu an her şey iyi gidiyor. Şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe. Müthiş iştahlılar ve taraftarın gücünü çok iyi kullanıyorlar" dedi.

‘SÜPER LİG’İ DOĞRU ANALİZ ETMİŞ’

Teknik Direktör Mustafa Dalcı ise “Jesus ülkemize geldiğinde Süper Lig’i doğru analiz etmiş. Buna göre de oyun felsefesi ve takım kurgusu üzerinde ciddi yoğunlaşmış ve dersine iyi çalışmış” dedi ve detaylandırdı:

-- Sistem içerisinde oyuncunun değerli olduğunu çok net bir şekilde oynadığı oyunlarla bize her maçta kanıtlıyor. Ama burada büyük avantaj şu, takımın yapılanmasında tamamen sorumluluk alarak kendi tanıdığı ve bildiği oyuncuları tercih etmesi. Fayda sağlayacağı oyuncuları doğru şekilde bulmuş. Bu nedenle çok güçlü oyunlar oynuyor.



-- Fenerbahçe’yi üç kez canlı seyretme fırsatı buldum. Her mevkide oyuncuların istediği opsiyonları çok net bir şekilde oyuncusuna pratikte, antrenmanda ve görselde çok doğru aktarmış. Oyuncu da bunu doğru bir şekilde almış. Sistem içerisinde bunu yapamayan oyuncu çok fazla şans bulamıyor. Ama görüyoruz ki geniş bir kadrosu var. Beş tane oyuncu da oynamasa onun yerine oynayan oyuncular aynı coşku ve sistemle oynayabiliyor.





'SAHA KENARINDA OYUNCU KADAR EFOR SARF EDEN YAPISI VAR'

Jorge Jesus’un saha kenarında en az oyuncu kadar efor sarf eden bir yapısı olduğuna da vurgu yapan Dalcı, “Sisteminde vazgeçilmez oyuncu yoktur anlayışını oyuncusuna çok iyi aktarmış. O nedenle yetenekli oyunculardan İrfan Can Kahveci bile top rakipteyken koşu mesafesini, yüksek şiddetli baskılarını, temaslı oyunlarını doğru bir şekilde sahaya yansıtıyor. Kötü oynadığı maçlarda bile 7-8 tane gol pozisyonuna giren bir Fenerbahçe var. Bu takıma karşı etkili olmak için en az onlar kadar reaksiyon göstermek gerekiyor. Jesus gerçekten büyüklüğünü gösteriyor” dedi.



Fotoğraflar: DHA