Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'dan TFF'ye Alanyaspor başvurusu! Maç tekrarı için gerekçe gösterilen pozisyon...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#TFF#Alanyaspor
Son Dakika: Galatasaraydan TFFye Alanyaspor başvurusu Maç tekrarı için gerekçe gösterilen pozisyon...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 08:33

Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları Alanyaspor maçında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, bu maç için düğmeye bastı.

Haberin Devamı

Süper Lig 'de geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçı çok konuşulmuştu. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen Sarı-Kırmızılılar, skoru elinde tutamamış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Maçın ardından ise mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a Galatasaray yönetiminden büyük tepki vardı.

Ali Palabıyık'a 'hırsız' benzetmesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. "Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını verdi. Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı. Görüntülerde ayrıca Galatasaray'ın hemen hemen bütün maçlarını tribünden takip eden Ali Yiğit Buruk'un "Allah belanızı versin" dediği duyuldu...

Haberin Devamı

Dursun Özbek ve Erden Timur'dan ortak açıklama!

Erden Timur, Alanyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bu şekilde giderse bu ligin bitmeyeceğini söyledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün yaşananların kendilerinin beklemediği bir şey olmadığını söyleyen Özbek, şöyle konuştu: "Bugün, hepiniz seyrettiniz. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir hakem tavrını bekliyorduk. Çünkü iki haftadan beri, Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, bizim söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla, herkesle konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var' dedi.

VAR konuşması ortaya çıktı!

Hakem Ali Palabıyık'ın kararları Galatasaray-Alanyaspor maçına damga vururken özellikle Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kart sarı-kırmızılıların büyük tepkisini çekti. Galatasaray cephesinin isyan ettiği pozisyonla ilgili VAR diyaloğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılı camianın isyan ettiği söz konusu pozisyonla ilgili VAR hakemi Koray Gençerler'in, Ali Palabıyık'ı çağırıp "Hocam gel, istersen bir izle" dediği öğrenildi. Palabıyık'ın ise "Ben göreceğimi gördüm. Bana ne sunacaksın" cevabını verip VAR'ın izleme tavsiyesini geri çevirdiği belirtildi.

Haberin Devamı

Tekrarı istendi!

Fanatik'ten Deniz Çoban'ın haberine göre; Galatasaray'dan 2-2'lik olaylı Alanyaspor maçına yönelik kritik hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Gerekçe, yardımcı hakemin o dakikada devam eden oyun sırasında sahaya girerek kenardaki topu dışarı çıkarması. Galatasaraylı hukukçulara göre bu bir kural hatası. Kulübün istediği, o an 2-0 olan maçın 65'ten itibaren aynı şartlarda tekrar oynanması.

TFF görüş istedi!

TFF'nin başvuruyla ilgili olarak hakemlerden rapor ve MHK'dan görüş istediği öğrenildi. Ayrıca yönetimin bir başka başvurusu daha var. Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık için Etik Kurulu'na şikayette bulunuldu. Buradaki gerekçe de tribünleri tavır ve haksız kararları ile tahrik etmeye çalışması.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#TFF#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe
Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe
Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak