UEFA Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Her şey 23 dakikada değişti, tarihte bir ilk... Spiker bile şaştı kaldı... "Fileler mi delik diye tereddüt etmiştir..."

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A, B, C ve D gruplarının son haftasında 8 karşılaşma oynandı.

A Grubu’nda Liverpool, sahasında Napoli’yi 2-0 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini yaşattı. Liverpool'un galibiyet gollerini 86. dakikada Mohamed Salah ve 90+9. dakikada Nunez kaydetti. Bu sonuçla bu sezonki ilk yenilgisini alan Napoli'nin 18 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

A Grubu'nda Napoli grubunu lider tamamlarken, Liverpool ikinci sırada yer aldı. Üçüncü olan Ajax, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken Rangers'ın ise Avrupa macerası sona ermiş oldu.

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ATLETICO MADRID TARİHİNDE BİR İLK

B Grubu'nda bu akşam fırtına koptu... Devler Ligi'nde grup aşamasının son haftaları oynanırken, 19.45 seansında B Grubu karşılaşmaları oynandı. Porto, Atletico Madrid'i konuk etti, Bayer Leverkusen de Club Brugge'ü ağırladı.

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Atletico Madrid, Porto'ya 2-1 mağlup olmasının ardından Avrupa kupalarına veda etti. Porto evinde Atletico Madrid’i Taremi ve Eustaquio’nun golleriyle 2-1 devirdi. Konuk ekibin golünü Marcano kendi kalesine attı.

Son maçlara lider giren Club Brugge deplasmanda Leverkusen ile 0-0 berabere kaldı. Porto 12 puanla liderliğe yükseldi, Brugge 11 puanla 2. sıraya indi. Atletico 5 puan ve ikili averajla 4. sıraya düşüp, Avrupa’ya veda etti. 3. Leverkusen ise Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez grup aşamasını sonuncu bitiren Atletico Madrid, aynı zamanda 2009/10’un (5) ardından en düşük puanda kaldığı sezonu yaşadı.

BAYERN MÜNİH İNANILMAZI BAŞARDI

C Grubu’nda ise Bayern Münih sahasında Inter’i 2-0’lık skorla geçerek grupta 6’da 6 yaptı ve 18 puanla ilk sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi. Inter ise 10 puanda kalarak ikinci sıradan tur atlayan bir diğer takım oldu. Viktoria Plzen'i 4-2 deviren üçüncü Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırken; Viktoria Plzen ise puanla tanışamadan Avrupa'ya havlu attı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019/20 ve 2020/21’in ardından üçüncü kez grup aşamasını altıda altı yaparak tamamlayan BAYERN MÜNİH, turnuva tarihinde bunu en fazla kez başaran takım oldu.

DÜĞÜM İKİNCİ YARIDA ÇÖZÜLDÜ

D Grubu’nda ise düğüm son haftada çözüldü. Tottenham deplasmanda Olimpik Marsilya’yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 90+5’inci dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek grubu lider bitirdi.

Marsilya'nın golü 45+2. dakikada Chancel Mbemba'dan gelirken Tottenham'ın gollerini, 54. dakikada Clement Lenglet ve 90+5. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg kaydetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 73. dakikada Jordan Veretout'nun yerine oyuna dahil oldu.

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Maçı berabere bitirmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne, kazanması durumunda bir üst tura gidecek Marsilya, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakada 90+5'te gelen mağlubiyet sonucunda 6 puanla grubun son sırasında kalarak Avrupa kupalarına veda etti. Tottenham ise 11 puana ulaşarak grup liderliğinin sahibi oldu.

Görüntü Exxen'den alınmıştır...

"FİLELER Mİ DELİK DİYE TEREDDÜT ETMİŞTİR"

Marsilya, Tottenham mücadelesinin son anlarında önemli bir fırsattan yararlanamadı. 87. dakikada Sead Kolasinac ile kaçan gol, Marsilya'nın gruptan çıkış biletini de kaçırmasına neden olurken 90+5. dakikada yenen gol, Avrupa kupalarına veda edilmesine neden oldu.

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Cengiz Ünder'in nefis ortasında müsait pozisyonda topu ağlara gönderemeyen Sead Kolasinac müsabakanın spikerini dahi şaşırttı. Yayıncı kuruluş spikeri, "Cengiz Ünder al da at dedi! Nasıl kaçtı bu? Fileler delik mi diye tereddüt etmiştir Kolasinac." ifadelerini kullandı.

HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

D Grubu'nda oynanan maçların ilk yarıları sona erdiğinde Sporting Lizbon 10 puanla lider, Marsilya 9 puanla ikinci sırada bulunuyordu. Bu sonuçla birlikte bu iki takım son 16 turu biletinin sahibi olurken, Eintracht Frankfurt ve Tottenham ise Devler Ligi'ne veda ediyordu. İngiliz devi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekken, Alman temsilcisi ise Avrupa macerasını noktalayacaktı.

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Ancak ikinci yarıda tablo tersine döndü. Marsilya karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atan Tottenham, grubunu lider tamamladı ve Marsilya'yı Avrupa'dan eledi. Tottenham gibi 1-0'dan geri dönen Eintracht Frankfurt da Sporting Lizbon'u UEFA Avrupa Ligi'ne göndererek son 16 turunu cebine koydu.

23 DAKİKADA TABLO DEĞİŞTİ

Öte yandan maçlarda 72. dakikalar oynanırken oluşan puan tablosu son 16 turu biletlerinin kaderini değiştirmese de dikkat çekti. Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo, 72. dakikada attığı golle takımını Sporting Lizbon karşısında 1-0 öne geçirdi ve bu skor, canlı puan durumunda Alman temsilcisini liderliğe taşıdı. Ancak bu durum yalnızca 23 dakika sürdü. Tottenham'da Pierre-Emile Höjbjerg, Marsilya karşısında 90+5. dakikada attığı golle grubun nihai sıralamasını belirledi. Soyunma odasına ilk 2 sırada giren takımlar son 2'ye gerilerken, son 2'deki takımlar ise son 16 turuna yükselmiş oldu.

Grubun bir diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda Sporting Lizbon'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turu bileti alan diğer takım oldu. Sporting Lizbon ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Tottenham'da sakatlanan Heung Min Son, 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız oyuncu o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

BİR GECEDE İKİ DRAMATİK VEDA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan karşılaşmaların ardından gruplarında sonuncu olarak Avrupa kupalarından elenen 3 takım daha belli oldu. A Grubu’nda Rangers, sahasında Ajax’a 3-1 mağlup olarak grubunu son sırada tamamladı. B Grubu’nda Atletico Madrid, Porto’ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak grubunu son sırada bitirdi ve Avrupa’ya veda etti. D Grubu’nda ise Olimpik Marsilya, sahasında Tottenham’a 2-1 mağlup olarak Avrupa kupalarından elendi. Son hafta karşılaşmaları öncesinde Plzen, Celtic ve Kopenhag’ın da gruplarını son sırada bitirmesi kesinleşmişti.

AVRUPA LİGİ'NE KATILACAK 3 TAKIM DAHA NETLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi’ndeki gruplarını 3’üncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek 3 takım daha netleşti. Oynanan karşılaşmaların ardından A Grubu’ndan Ajax, B Grubu’ndan Bayer Leverkusen, D Grubu’ndan Sporting Lizbon, yoluna Avrupa Ligi Son 32 Turu’ndan devam edecek. Son hafta karşılaşmaları öncesinde C Grubu’nda Barcelona ve G Grubu’nda ise Sevilla’nın Avrupa Ligi’nde mücadele etmesi kesinleşmişti.