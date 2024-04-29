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Fenerbahçe'de yine sakatlık kabusu! İsmail Yüksek'ten kötü haber

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Yüksek
Fenerbahçede yine sakatlık kabusu İsmail Yüksekten kötü haber
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

Oosterwolde’nin ardından İsmail’in de sezonu kapatma ihtimali var. İsmail Yüksek’in sahalardan uzak kalacağı, uygulanacak tedaviye vereceği cevaba göre belli olacak. Milli futbolcunun EURO 2024’ü kaçırma tehlikesi de bulunuyor.

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Fenerbahçe, önceki gün konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına ‘devam’ derken çok önemli bir yıldızını kaybetti. Karşılaşmanın 19. dakikasında ayak bileğinin burkulması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcunun dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucunda ayak bileği bağında kopma tespit edildi.

İsmail Yüksek’in tedavisinin ameliyatsız mı yoksa ameliyatla mı yapılacağına bugün karar verilecek. 25 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre, uygulanacak tedaviye vereceği cevaba göre belli olacak. Fenerbahçe’nin yanı sıra A Milli Takım’ın da as futbolcuları arasında yer alan İsmail’in sezonu kapatma ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kaçırma ihtimali de bulunuyor.

Sarı lacivertli takımda daha önce de 3-2 kaybedilen Olympiakos maçında Jayden Oosterwolde sakatlanıp sezonu kapatmıştı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Yüksek

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