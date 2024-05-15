Fenerbahçe'de Türkiye'nin konuştuğu müthiş rövanş! İşte Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın avantajları ve dezavantajları

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Aziz Yıldırım’ın başkan adaylığını açıklamasıyla birlikte gözler Fenerbahçe’ye çevrildi... Ali Koç mu kazanacak, Aziz Yıldırım mı? Türkiye’nin yanıtını aradığı soru şimdi bu. 2018 yılında yapılan kongrede Koç ezici bir oy farkıyla Fenerbahçe Başkanlığı seçimini kazanmıştı. Ancak o günden bu yana çok şey değişti. Haziran ayında yapılacak kongre için her iki taraf da şimdiden çalışmalara başladı. Hürriyet iki adayın yarışacağı ‘müthiş rövanş’ için Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın avantajlarını ve dezavantajlarını sıraladı.

ALi KOÇ

DEZAVANTAJLARI

1- Büyük umutlarla Fenerbahçe Başkanlığı’na seçildi ancak 6 yıllık iktidarında çok yıprandı.

SADECE BiR KUPASI VAR

2- Futbol takımı ile sadece bir kez Türkiye Kupası kazanabildi.

FORMÜLÜ TUTTURAMADI

3- İyi takım kurdu, yetersiz teknik adam getirdi, iyi teknik adam getirdi, yetersiz kadro kurdu.

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ÇÖZÜM DEĞiL ŞiKAYET

4- Çözüm değil şikayet üreten bir başkan profili çizdi.

ÇEKiLME KRiZiNi YÖNETEMEDi

5- “Ligden çekilebiliriz” diyerek genel kurul üyelerini topladı. Ancak bu öneriyi oylamadı bile.

G.SARAY’A KUPA KAZANDIRDI

6- TFF Süper Kupa final maçına çıkmama kararı ile ezeli rakibi Galatasaray’a kupa kazandırdı.

KULÜBÜNÜ GÜÇSÜZ GÖSTERDi

7- Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü bir yapı kurarak başarılı olduğunu dile getirerek Fenerbahçe’yi güçsüz gösterdi.

YÖNETiMLERi GÜÇLÜ OLAMADI

8- Güçlü isimlerden kurulu bir yönetim kurulu oluşturmadı.

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AVANTAJLARI

AMATÖR BRANŞLARDA BAŞARI

1- Fenerbahçe futbol hariç hemen her branşta Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldu.

EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ

2- Fenerbahçe'nin bir futbol takımı değil dünyanın en büyük ‘spor kulübü’ olduğunu kanıtladı.

KiŞiSEL SERVETiYLE KATKI YAPTI

3- Ekonomik gücünü Fenerbahçe için harcadı. Kişisel serveti ile kulübe destek oldu.

SPONSORLUK DESTEĞi VERDi

4- Şirketleri aracılığı ile Fenerbahçe’nin hemen hemen tüm branşlarına sponsorluk yaptı ve ekonomik olarak dev bir katkı sağladı.

GÜÇLÜ MALi YAPI KURUYOR

5- Yine ekonomik açıdan kulübü sürdürülebilir bir mali yapıya ulaştırmaya çalıştı.

ÜYELERE DOĞRUDAN ULAŞIYOR

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6- Bu yarışta başkan olmanın avantajı kendisinde. Kongre üyelerine doğrudan ulaşma şansı rakibine göre daha fazla.

AZiZ YILDIRIM

DEZAVANTAJLARI

1- Tıpkı Ali Koç’un ilk 6 yılı gibi son 5 yılda Fenerbahçe onun döneminde şampiyon olamadı.

ALEX VE ZiCO’YU GÖNDERDi

2- Alex de Souza ve Zico gibi son derece başarılı iki büyük ismi takımdan gönderdi.

DEĞiŞiKLiKLERE HAKiM Mi?

3- Altı yıl kulüpten uzak kaldı. Değişen kulüp dinamiklerini ne kadar yakaladığı soru işareti.

EKONOMi YÖNETiMi TARTIŞILDI

4- Ekonomik açıdan oldukça kötü durumda olan bir yapı bıraktığı izlenimini silemedi.

MUHALEFETTE OLMAK

5- Muhalefette olmak her aday için zor. Bu dezavantajı bu seçimde bu kez o yaşayacak.

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YENi ÜYELERE ULAŞABiLECEK Mi?

6- Fenerbahçe Kulübü’ne Aziz Yıldırım döneminden sonra pek çok üye kaydoldu. O üyelerle iletişimde zorlanacak.

BAZI TARAFTARLARLA ARASI KÖTÜ

7- Geçmiş yıllarda bir kısım taraftar için yaptığı açıklamalar onlarla arasına duvar ördü.

AVANTAJLARI

JOSE MOURiNHO BÜYÜK KOZ OLDU

1- ‘Jose Mourinho teknik direktör, Aziz Yıldırım başkan’ sloganı ile Fenerbahçe camiasında müthiş bir ivme yakaladı.

KOÇ YIPRANDI, KENDiSi GÜÇLENDi

2- Altı yıl Fenerbahçe Kulübü’nden uzak kaldı, bu süreçte rakibi yıprandı, kendisi güçlendi.

GÜÇLÜ YÖNETiMLER KURDU

3- Yirmi yıllık Fenerbahçe Başkanlığı döneminde hemen her seferinde güçlü isimlerin bir araya geldiği güçlü yönetim kurulları oluşturdu.

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FENERBAHÇE iÇiN KAVGA EDiYOR

4- “Fenerbahçe için kavga eden başkan” profili ile tanındı. Bunu taraftar çok sevdi.

AMATÖR ŞUBELERi ŞAHLANDIRDI

5- Futbol dışı branşlara büyük yatırımlar yapan ilk başkan oldu. Erkek basketbol takımı onun döneminde Euroleague’i kazandı.

TESiSLEŞMEDE ÇOK BAŞARILIYDI

6- Fenerbahçe Kulübü’nü tesisleşme konusunda kendine yeter bir kulüp haline getirdi.