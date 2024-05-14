×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Fenerbahçede seçim tarihi açıklandı Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 20:57

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan başkanlık seçim tarihi belli oldu.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada başkanlık seçiminin 30 - 31 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 - 9 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden Galatasaray derbisi için özel kararFenerbahçe'den Galatasaray derbisi için özel kararHaberi görüntüle

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Üyemiz, Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410’dur.

Tüzüğümüzün 28. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024, saat 18.00’e dek yapılabilecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!