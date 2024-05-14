Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için özel karar

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak maç için Fenerbahçe yönetiminden bir hamle geldi.

DERBİ İÇİN ÖZEL PRİM

Fanatik'te yer alan habere göre; şampiyonluk umutlarını son maça taşımak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, bu karşılaşma için futbolculara özel prim verilmesini gündemine aldı.

SAMANDIRA'YA ÇIKARMA

Haberde ayrıca Fenerbahçe'de yönetimin hafta boyunca Samandıra'ya çıkarma yaparak futbolcularla vakit geçireceği ve moral verecekleri ifade edildi.