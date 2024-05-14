Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşma! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe seçimleri öncesi açıklamıştı

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmen duyuran Aziz Yıldırım, futbol takımı hakkında iddialı açıklamalarda bulunurken dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdiğini ve Portekizli çalıştırıcının sarı lacivertli takımın Konyaspor ile oynadığı maçı izlediğini kaydetmişti.

Aziz Yıldırım seçimi kazansa da kaybetse de Jose Mourinho ile çalışılması gerektiğini söylerken transfer konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

JOSE MOURİNHO'YU AÇIKLADI

Başkanlığa seçilmesi halinde İsmail Kartal ile yollarını ayıracaklarını kaydeden Aziz Yıldırım, şöyle konuştu: “Fenerbahçe’nin ‘bizim çocuğumuz’ denilen isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, ‘Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe’ye’ dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için özel karar Haberi görüntüle

İSTEDİĞİ OYUNCULARI GETİRTECEĞİZ

Seçimi kazananın kim olursa olsun Mourinho ile çalışmasını arzu ettiğini söyleyen Yıldırım, "Fenerbahçe'nin üç tane başkan adayı var, ‘Seçimi hangisi kazanırsa kazansın Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Kendisi, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı. Benim arkadaşlarımla, menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe’ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe’ye getiririm.” demişti.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamalar Avrupa basınında da gündem olurken yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; seçim öncesinde çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Gözden Kaçmasın Donald Trump'ı gölgede bırakan kayıp yetenek Emre Mor aranıyor Haberi görüntüle

KARİYERİNDE SAYISIZ ZAFER BULUNUYOR

Benfica, Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester United ve son olarak Roma gibi dev takımların başında görev alan Mourinho'nun kariyerinde sayısız zafer bulunuyor.

Haberin Devamı

Kariyerinde Toplam 26 kupa sahibi olan Mourinho, aynı zamanda dört farklı ülkede lig şampiyonluğu yaşayan nadir teknik adamlardan biri konumunda yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa ligi, Konferans Ligi, UEFA Süper kupa prestijli turnuvalarda şampiyonluklar yaşayan Mourinho'nun sayısız bireysel ödülü bulunuyor.