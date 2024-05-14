Donald Trump'ı gölgede bırakan kayıp yetenek Emre Mor aranıyor

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Emre Mor ilk adını duyurmaya başladığında potansiyel bir süperstar olarak Türk futbolseverler üzerinde büyük bir umut ve heyecan yaratmıştı...

Genç yaşına rağmen sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Emre; hızlı, çevik yapısı, rüzgar gibi driplingleri, top hakimiyeti, karşı koyulamaz çalım kabiliyeti ve coşku uyandıran yeteneğiyle şaşalı bir giriş yapmıştı dünyamıza.

Türk kökenli bir Danimarka vatandaşı olması nedeniyle milli takım tercihini yüreğimiz kıpır kıpır şekilde bekler olmuştuk.

"TÜRK MESSİ" TANIMLAMALARI

Vadettiği potansiyel ve çizdiği oyuncu profiliyle "Türk Messi" olarak adlandırılan Emre Mor'un tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullanması ülke futbolunda bayram havası yaratmıştı.

Futbolun ana gündem maddesini oluşturuyor, her hareketi ilgiyle takip ediliyor, hakkında bilgi edinmek o günlerde yapılan uğraşlardan biri olarak yerini alıyor, Türkiye'de herkes ondan bahsediyordu.

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TRUMP GİBİ İLGİ ÇEKİCİ BİR FİGÜRÜ GÖLGELEYEN YETENEK

Dünya, o yıllarda ABD seçimleri ve Donald Trump'ı merakla takip ederken Türkiye'de Google aramalarına da yansıdığı gibi, en çok aranan ve merak edilen kişi Emre Mor olmuştu.

Birçok dünya ülkesinin arama sıralamasında zirvede yer alan Donald Trump'ın yerine Emre Mor'u koyan Türk futbolseverler, genç süperstar adayının kariyer adımlarını nasıl atacağını heyecanla bekliyordu.

DORTMUND FABRİKASINA ADIM ATTI

Düzenli, organize ve disiplinli yapısıyla tam bir İskandinav ülkesi olan Danimarka'da yetişmiş olması ve dünya futbol piyasasına bu güne kadar Erling Haaland, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, İlkay Gündoğan, Nuri Şahin, Mario Götze, Mats Hummels, Ousmane Dembele, Jadon Sancho gibi birbirinden eşsiz yetenekleri kazandıran Borussia Dortmund'u seçmiş olması, ümit ve beklentiyi daha da artırmıştı.

UYGUN ORTAM, KÖTÜ GİDİŞAT

A Milli Futbol Takımı açısından pek de hoş geçmeyen 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki son Çekya maçında oyunu ve estetik çalımlarıyla övgüleri toplayan Emre Mor için başarıya ulaştıracak uygun ortam fazlasıyla bulunsa da gidişat kötü oldu.

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ALMAN EKİBİNDEN BEKLENMEDİK KARAR

Emre Mor'un kendisini Borussia Dortmund'a kazandıran Thomas Tuchel ile yaşadığı tartışmalar, Kondisyoner Rainer Schrey ile arasında geçen saldırı skandalı milli futbolcunun hayal kırıklıklarıyla devam eden kariyerinin başlangıcı oldu.

Alman devinin, Emre Mor'u kiralamayı bile düşünmeden bir yıl sonra bonservisiyle Celta Vigo'ya satması, Dortmund'un yatırım stratejine uymazken gelecek kötü günlerin habercisi gibiydi.

CELTA'NIN TARİHİ YATIRIMI FİYASKOYLA SONUÇLANDI

Şan, şöhret yolunun henüz başında olan genç oyuncunun Celta Vigo kariyeri de disiplinsizlik ve skandallarla anılırken kulüp tarihinin en büyük yatırımını yapmış olan İspanyol ekibi çözümü kiralamakta buldu.

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Emre Mor'u çok az kullanan ve sırasıyla Galatasaray, Olimpiakos ve Fatih Karagümrük'e kiralayan İspanyol ekibi için milli yıldıza yapılan yatırım tam bir fiyaskoyla sonuçlandı.

KARAGÜMRÜK'E KADAR SERBEST DÜŞÜŞ

Avrupa kariyerine hocalarıyla yaşadığı tartışmalar, birçok kez kadro dışı kalması, disiplinsizliklerle anılır olması ve sosyal yaşamıyla damga vururken her seçiminde biraz daha geriye gitti; ta ki Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'le yeni bir çıkış yakalamasına kadar...

BİRAZ KIPIRDANDI, FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI

Büyük yeteneğin geleceğine ilişkin yeni bir umut yeşerirken Karagümrük'teki başarılı performansıyla Fenerbahçe'nin yoluna tutan Emre Mor, sarı lacivertlilerde iyi maçlar çıkarsa da takımın 11 oyuncusu olamadı.

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Sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de uzun süre formadan uzak kalan Emre, oynayarak yeniden form tutmak için Karagümrük'e kiralık dönerken son haftalardaki durumu ve hocası Tolunay Kafkas'ın "Kendisinin sıkıntı ve problemleri var. Ona da yardım edemiyoruz. Kendisinin aşması lazım." açıklamaları, mental sorunlar yaşadığı dönemleri akıllara getirdi.

EŞSİZ YETENEK, EN AZ VERİMLİLİK

Takım arkadaşları ve çalıştığı teknik adamlar tarafından eşsiz bir yetenek olarak tarif edilen, oyun becerisiyle herkesi kendine hayran bırakan ancak verimlilik konusunda beklentilerin çok uzağında kalan, hala işlenmemiş bir cevher olarak görülen Emre Mor'un en başarılı olabileceği bu yaşlarda mental problemlerle gündeme geliyor olması yine, yeniden hayal kırıklığı...

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TAM YOL İLERİ ŞİARIYLA...

Futbolun dünyasının 26 yaşındaki yıldızdan beklentisi; hedeflerine ulaşma konusunda gerekli motivasyonu bir an önce sağlaması, tam bir disiplin ve düzen içerisinde çalışmalarını sürdürmesi ve performansını olumsuz etkileyebilecek etmenlerden kaçınması ve A Milli Futbol Takımı'na tekrar seçilmek ve tekrar gözde olmak amacıyla tam yol ileriye gitmesi...

Fenerbahçe'den kiralık olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Emre Mor, geçtiğimiz aylarda Spor Arena'nın konuğu olmuştu. Kariyeriyle ilgili flaş açıklamalar yapan 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemle ilgili de konuşmuştu. Röportajı bir kez daha hatırlıyoruz...