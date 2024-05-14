Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile geliyor! | Açıklamadaki detay, izlediği Süper Lig maçı... | Fenerbahçe'de başkanlık seçimi

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Fenerbahçe Kulübü’nde 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 9 Haziran’da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda tekrar aday olma kararı aldığını açıkladı. Yarın veya perşembe günü ekibinde yer alan arkadaşlarıyla birlikte başkan adaylığını ilan edeceğini belirten Yıldırım, seçimi kazanması halinde teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Jose Mourinho’yu getireceğini duyurdu

Geçmişteki yanlışlarımı tahlil ettim

Aday olmasının sebebini anlatan Yıldırım, “Dışarıda kaldığımız 6 yıllık süreçte yaşanan olumlu ve olumsuz olayları gördük. Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptım, onları tahlil ettik. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe’yi daha büyük hale getirecek bir organizasyon içerisinde geleceğiz. Bizim kavgamız, Fenerbahçe’nin daha büyük olmasını sağlamaktır. Camiayı birleştirerek şampiyon olmasını istiyoruz” dedi.

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İsmail Kartal ile yollar ayrılacak

Başkanlığa seçilmesi halinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracaklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Fenerbahçe’nin ‘bizim çocuğumuz’ denilen isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, ‘Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe’ye’ dedim.

İstediği oyuncuları alacağız

Fenerbahçe'nin üç tane başkan adayı var, ‘Seçimi hangisi kazanırsa kazansın Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Kendisi, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı." dedi. Benim arkadaşlarımla, menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe’ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe’ye getiririm.”

Yönetim listesini henüz hazırlamadım

Aziz Yıldırım, başkanlık yarışına gireceğinin netleşmesinin ardından sosyal medyada çıkan yönetim kurulu listesi iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, “Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon yaratılmaktadır. Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime ve kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim” dedi.

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