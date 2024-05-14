Fenerbahçe - Mourinho flörtü Avrupa basınında: 'Aziz Yıldırım garanti etti'

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Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmi olarak açıklayan Aziz Yıldırım, Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu seçilmesi durumunda takımın başına getireceğini açıkladı. Bu gelişme Avrupa basınında geniş yer buldu.

ADAYLIĞINI RESMEN DUYURDU



Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, başkan adayı olduğunu açıkladı. Basın mensuplarıyla buluşan Aziz Yıldırım şu sözleri sarf etti: "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum."

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ...

MOURİNHO'YU AÇIKLADI



Başkanlığa seçilmesi halinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracaklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Fenerbahçe’nin ‘bizim çocuğumuz’ denilen isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, ‘Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe’ye’ dedim.

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İSTEDİĞİ OYUNCULARI GETİRTECEĞİZ



Fenerbahçe'nin üç tane başkan adayı var, ‘Seçimi hangisi kazanırsa kazansın Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Kendisi, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı." dedi. Benim arkadaşlarımla, menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe’ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe’ye getiririm.”

DIŞ BASINDA GENİŞ YER BULDU

Mourinho isminin Fenerbahçe ile anılmasının ardından dış basın da konuyu sayfalarına taşıdı. İşte Avrupa'nın önemli yayın organlarına yansıyan başlıklar:



The Sun - "Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı"

Football Italia - "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho"

AS - "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir"

Record - "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti"

A Bola - "Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın"

Tutto Mercato - "Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı"

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KARİYERİNDE SAYISIZ ZAFER BULUNUYOR



Benfica, Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester United ve son olarak Roma gibi dev takımların başında görev alan Mourinho'nun kariyerinde sayısız zafer bulunuyor.

Kariyerinde Toplam 26 kupa sahibi olan Mourinho, aynı zamanda dört farklı ülkede lig şampiyonluğu yaşayan nadir teknik adamlardan biri konumunda yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa ligi, Konferans Ligi, Uefa Süper kupa prestijli turnuvalarda şampiyonluklar yaşayan Mourinho'nun sayısız bireysel ödülü bulunuyor.